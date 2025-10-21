Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak erteleme maçlarının hakemleri belli oldu.
Giriş: 21.10.2025 - 12:41 Güncelleme: 21.10.2025 - 12:41
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları yarın oynanacak. Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.
Erteleme müsabakalarının programı ve hakemler şöyle:
21 Ekim Çarşamba
20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Ozan Ergün
20.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz
