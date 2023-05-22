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Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? 2023 İşte Süper Lig'e yükselen takımlar

2022-2023 sezonunda son haftalara girilirken Süper Lig'den düşen takımlar ve lige yükselen takımlar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Süper Lig'de bitime 3 hafta kala TFF 1. Lig'de normal sezon sona erdi ve gözler play-offlara çevrildi. İşte, gün itibariyle konuya ilişkin son bilgiler...

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  • Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? 2023 İşte Süper Lig'e yükselen takımlar

    Süper Lig'de 33. hafta, bu akşam saat 20:00'de oynanacak Trabzonspor Karagümrük maçı ile sona erecek. Şampiyonluk yarışının yanı sıra alt sıralarda da heyecan iyice arttığı ligde, küme düşme ihtimali olan takımlar ve TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran takımlara ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik!
  • Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? 2023 İşte Süper Lig'e yükselen takımlar

    SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

    TFF 1. Lig'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte lider Samsunspor ile 2. sıradaki Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselen ilk takımlar oldular.
  • Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? 2023 İşte Süper Lig'e yükselen takımlar

    PLAY-OFF AŞAMASI BAŞLIYOR

    TFF 1. Lig'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off eşleşmeleri de belli oldu. 3. sıradaki Pendikspor'un, direkt olarak play-off finaline yükselmesi ile birlikte 4. sıradaki Bodrumspor ile 7. sıradaki Göztepe, 5. sıradaki Sakaryaspor ile de 6. sıradaki Eyüpspor eşleşti.

    Söz konusu play-off eşleşmelerinin tarihleri ise henüz belli olmadı.
  • Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? 2023 İşte Süper Lig'e yükselen takımlar

    SÜPER LİG'DEN HANGİ TAKIMLAR DÜŞTÜ?

    Süper Lig'de bu sezon, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle statünün değişmesi sonrası bu sezon ligden 2 takım düşecek.

    Bitime 3 hafta kala henüz resmi olarak düşmesi kesinleşen bir takım olmadı. 
  • Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? 2023 İşte Süper Lig'e yükselen takımlar

    33. hafta sonu itibariyle Ümraniyespor ile Giresunspor'un küme düşme hattında yer aldığı Süper Lig'de; İstanbulspor, Sivasspor, Antalyaspor, Ankaragücü, Kasımpaşa ve Alanyaspor'un matematiksel olarak küme düşme ihtimali bulunuyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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