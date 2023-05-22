PLAY-OFF AŞAMASI BAŞLIYOR



TFF 1. Lig'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off eşleşmeleri de belli oldu. 3. sıradaki Pendikspor'un, direkt olarak play-off finaline yükselmesi ile birlikte 4. sıradaki Bodrumspor ile 7. sıradaki Göztepe, 5. sıradaki Sakaryaspor ile de 6. sıradaki Eyüpspor eşleşti.



Söz konusu play-off eşleşmelerinin tarihleri ise henüz belli olmadı.