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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Süper Lig'de ilginç anlar: VAR önce gol dedi, sonra ofsayt dedi - Çaykur Rizespor Haberleri

        Süper Lig'de ilginç anlar: VAR önce gol dedi, sonra ofsayt dedi

        Süper Lig'de oynanan Rizespor - Adana Demirspor maçında Ali Sowe'un golüne yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı. Daha sonra VAR incelemesinin ardından gol kararı verildi. Ardından bir inceleme daha yapılıp gol iptal edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 14:09 Güncelleme: 26.01.2025 - 14:09
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        VAR önce gol dedi, sonra ofsayt dedi
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        Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı.

        Maçın 17. dakikasında Rizespor adına Ali Sowe topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

        Daha sonra 19. dakikada VAR kararı ile gol geçerli sayıldı ancak VAR, santra yapılmadan önce devreye girip hakem Çağdaş Altay'ı uyardı.

        21. dakikada hakem Çağdaş Altay'ı bir kez daha uyaran VAR hakemi David Rafael Oliveira da Silva, pozisyonda ofsayt olduğunu ifade etti ve gol kararı bir kez daha geçersiz sayıldı.

        Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre ise VAR sisteminde meydana gelen teknik hata sebebiyle böyle bir durum meydana geldi

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