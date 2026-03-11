Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk payı kaldırıldı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk payı kaldırıldı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig yayın gelirinin paylaşımında revizyona gidiyor. Toplam gelirin %11'ini oluşturan bu şampiyonluk payı, gelecek sezondan itibaren ligdeki tüm takımlar arasında eşit şekilde dağıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 13:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de şampiyonluk payı kaldırıldı!

        TFF Yönetim Kurulunun aldığı karara göre yayın geliri dağıtımındaki kıstaslardan biri olan ve geçmişte şampiyonluk yaşayan 6 takım arasında şampiyonluk sayılarına göre dağıtılan "Şampiyonlar Payı" bu sezon son kez yürürlükte olacak.

        Bu çerçevede yayın gelirinin yüzde 11'ine tekabül eden bu pay, gelecek sezondan itibaren ligdeki tüm takımlar arasında eşit şekilde dağıtılacak.

        KULÜPLERE EŞİT DAĞITILACAK PAY %48'E ÇIKIYOR

        Süper Lig'de yayın gelirleri uzun yıllardır şu şekilde pay ediliyordu:

        Toplam gelirden TFF ve alt lig payları çıktıktan sonra kalan gelirin;

        1- Yüzde 37'si ligdeki tüm takımlara katılım hakkı (ayak bastı) olarak eşit dağıtılır.

        REKLAM

        2- Yüzde 46'sı maçlardaki performansa göre (galibiyet, beraberlik) pay edilir.

        3- Yüzde 11'i geçmiş sezonlarda şampiyonluk yaşayan takımlar arasında şampiyonluk sayılarına göre bölüştürülür.

        4- Yüzde 6'sı ligi ilk 6 sırada bitiren takımlar arasında derecelerine göre paylaştırılır.

        Yeni sezonla birlikte yüzde 11'lik "Şampiyonlar Payı" tıpkı katılım hakkındaki gibi tüm kulüplere eşit pay edilecek ve yayın gelirinin yüzde 48'i tüm takımlara eşit şekilde dağıtılmış olacak.

        BU SEZON SON KEZ DAĞITILACAK

        Süper Lig yayın bedeli 2024 yılında yarısı sabit kur diğer yarısı dolar üzerinden olmak kaydıyla 180 milyon dolar karşılığında 3 sezonluğuna ihale edildi.

        Buna göre bu sezon mart ayı itibarıyla "Şampiyonlar Payı" yaklaşık 718 milyon lira (14 milyon avro). Bu meblağ, geride kalan 69 sezonun şampiyonları arasında pay edilecek ve takımlar her şampiyonluk için 10,4 milyon lira kazanacak.

        Buna göre bu sezon son kez dağıtılacak "Şampiyonlar Payı"nda takımların kazancı ve bunun güncel döviz kuruyla karşılığı şöyle:

        REKLAM

        Galatasaray - 260 milyon lira (5,1 milyon avro)

        Fenerbahçe - 197,6 milyon lira (3,8 milyon avro)

        Beşiktaş - 166,4 milyon lira (3,2 milyon avro)

        Trabzonspor - 72,8 milyon lira (1,4 milyon avro)

        Bursaspor - 10,4 milyon lira (202 bin avro)

        Başakşehir - 10,4 milyon lira (202 bin avro)

        ANADOLU KULÜPLERİ EN AZ 40'AR MİLYON TL DAHA KAZANACAK

        Süper Lig yayın bedeli, 2024'teki ihale uyarınca gelecek sezonda da 180 milyon dolar olacak. Buna mukabil Türk lirası olarak ödenen bedel, enflasyon değerlemesiyle artacak. Ayrıca döviz kurundaki muhtemel hareketlilik de bu bedele pozitif yansıyacak.

        Böylece bu sezon ödenen/ödenecek 718 milyon liralık şampiyonlar payı biraz daha yükselecek ve bu pay, yeni sezonda 18 takım arasında bölüştürülecek.

        Bu durumda her takım minimum 40'ar milyon lira kazanacak ve Anadolu kulüpleri ekstra bir gelir elde edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MSB: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir"

        MSB: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"