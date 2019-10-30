Süper Lig´de sezona teknik direktör Hikmet Karaman ile başlayan ardından Samet Aybaba ile devam eden İstikbal Mobilya Kayserispor, henüz 10´uncu haftaya girilirken 3´üncü teknik direktör ile çalışmaya hazırlanıyor. Hikmet Karaman´ın takımın başında olduğu ilk 7 haftada 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak başarısız bir grafik çizen sarı-kırmızılılar, son olarak Göztepe karşısında alınan 4-0´lık yenilginin ardından Karaman ile yollarını ayırdı. Kayseri temsilcisi, Karaman yönetiminde 7 haftada galibiyetle tanışamazken, 7 kez rakip ağları havalandırdı, buna karşılık kalesinde de 14 gol gördü.

Hikmet Karaman ile yolların ayrılmasının ardından Kayserispor´da teknik direktörlük koltuğuna oturan Samet Aybaba´nın sarı-kırmızılı kulüpteki macerası kısa sürdü. Aybaba takımın başında sadece 17 gün kalabildi. Sarı-kırmızılılar Aybaba yönetiminde iç sahada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken deplasmanda da Yeni Malatyaspor´a 4-0 kaybetti ve ligin dibine demir attı.

DENİZLİ´DE İLDİZ DÖNEMİ İYİ BAŞLADI, KÖTÜ BİTTİ

Teknik direktör Yücel İldiz ile yeniden Süper Lig´e yükselen ve tecrübeli futbol adamıyla yoluna devam eden Yukatel Denizlispor, sezona hızlı başladı. İldiz yönetiminde sezonun ilk maçında sahasında Galatasaray´ı, sonraki hafta deplasmanda Antalyaspor´u 2-0´lık skorlarla mağlup ederek 2´de 2 yapan yeşil-siyahlılar sonrasında ise kötü bir grafik çizdi.

En son 7´nci haftada deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor´a 5-1 kaybedilen maç sonrası Denizlispor´da Yücel İldiz devri kapandı. İldiz ile yeşil-siyahlılar ilk 2 hafta kazandıktan sonra galibiyet yüzü göremedi ve kalan 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Denizlispor, İldiz zamanında 6 gol kaydederken, 8 gol yedi.

İldiz´in ardından Mehmet Özdilek ile çalışmaya başlayan Denizlispor, 2 haftada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

GÖZTEPE´DE 2´NCİ TUNA DÖNEMİ SONA ERDİ

Göztepe de Süper Lig´in 9´uncu haftasında evinde Kasımpaşa´ya karşı aldığı 4-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı. Geçen sezon takımın başına 2´nci kez getirilen Tuna yönetiminde sarı-kırmızılılar, bu sezon 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. İzmir temsilcisi 9 haftada 8 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü ve 9 puanla ligde 15´inci sırada yerini aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ´NDE DE KAPLAN İLE YOLLAR AYRILDI

Bu sezon yeniden Süper Lig´e çıkan Başkent ekibi Gençlerbirliği´nde de 10´uncu hafta öncesi değişiklik oldu ve daha önce de takımı çalıştıran Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı. Kaplan dönemi, 9´uncu haftada iç sahada Denizlispor´a karşı alınan 2-0´lık mağlubiyetle sona erdi. Kırmızı-siyahlılar Kaplan ile geride kalan 9 haftada sadece 1 kez galibiyetle tanıştı, 5 kez mağlup oldu, 3 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Ankara ekibi bu süreçte rakip kaleye 12 gol gönderirken, kalesinde 14 gol gördü. Gençlerbirliği 9´uncu hafta itibarıyla ligde 6 puan ile 17´nci sırada yer alıyor.