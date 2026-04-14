        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'da!

        Süper Lig'de aralarında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da bulunduğu 7 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 23:08 Güncelleme:
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 7 kulübün yanı sıra Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden (TFF) açıklanan Hukuk Müşavirliği’nce 14.04.2026 tarihinde PFDK yapılan sevkler şöyle:

        Beşiktaş Kulübü’nün 10.04.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş-Antalyaspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Corendon Alanyaspor Kulübü’nün 11.04.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Trabzonspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Trabzonspor Kulübü’nün 11.04.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Trabzonspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Kayserispor Kulübü’nün 11.04.2026 tarihinde oynanan Kayserispor-Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        Göztepe Kulübü kaleci antrenörü Vanja Ivesa’nın 12.04.2026 tarihinde oynanan Göztepe-Kasımpaşa müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 13.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Galatasaray Kulübü’nün 12.04.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Kocaelispor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        Galatasaray Kulübü görevlisi Ali Yiğit Buruk’un aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Kocaelispor Kulübü’nün 12.04.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Kocaelispor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Çaykur Rizespor Kulübü’nün 13.04.2026 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        Gaziantep Futbol Kulübü Kulübü teknik sorumlusu Burak Yılmaz’ın 13.04.2026 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan 'kişilik haklarına saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

