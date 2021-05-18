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Süper Lig'den Avrupa kupalarına katılan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor'u yenmesiyle Süper Lig'i 5. sırada bitiren Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı

Süper Lig'den Avrupa kupalarına katılan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etmesiyle Süper Lig'de gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar netleşti.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile ikinci Galatasaray, Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla lig üçüncüsü Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak. Lig dördüncüsü Trabzonspor ile beşinci Demir Grup Sivasspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, "Devler Ligi"nde doğrudan gruplarda mücadele edecek. Ancak siyah-beyazlıların eleme oynama ihtimali de bulunuyor. Bu durum, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini hangi takımın kazanacağı ve Chelsea'nin Premier Lig'deki sıralamasına bağlı.

Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak final maçını Manchester temsilcisi kazanırsa Beşiktaş doğrudan gruplara kalacak. Chelsea, "Devler Ligi"ni kazanır, Premier Lig'de ise ilk 4'e giremezse Beşiktaş, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonuna elemelerde play-off etabından başlayacak.

Ligi averajla 2. sırada bitiren Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadeleye 2. eleme turundan dahil olacak. Sarı-kırmızılı ekip, İspanya'nın Villarreal takımı ile İngiltere temsilcisi Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini İngiliz ekibinin kazanması durumunda 1 eleme turu eksik oynayacak.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi'ne giden Süper Lig üçüncüsü Fenerbahçe, gruplara kalabilmek için play-off turunu geçmeye çalışacak.

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Trabzonspor üçüncü eleme turu, Demir Grup Sivasspor da ikinci eleme turundan katılacak.

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