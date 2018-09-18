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Süper Lig'e gençlik aşısı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun 5. haftasına genç futbolcuların performansları damga vurdu

18 Eylül 2018 Salı, 12:57 | Güncelleme: AA

Süper Lig'de 5. hafta maçları tamamlanırken, takımlarında forma şansı bulan genç futbolcular, ortaya koydukları performanslarla ön plana çıktı.

Galatasaray'da Ozan Kabak, Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Aytemiz Alanyaspor'da Merih Demiral ve Bursaspor'da Furkan Soyalp, 5. haftada oynanan maçlarda adlarından söz ettiren oyuncular oldu.

OZAN KABAK GÜVEN VERDİ

Galatasaray altyapısında yetişen 2000 doğumlu Ozan Kabak, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta Kasımpaşa'ya karşı ilk 11'de sahaya çıktı.Teknik direktör Fatih Terim'in güvenini boşa çıkarmayan Ozan, stoperde Serdar Aziz ile birlikte çok başarılı bir performans ortaya koydu.Genç futbolcu, güçlü fiziği, yerinde müdahaleleri, hızı ve oyun bilgisi ile futbolseverlerin beğenisini kazandı.Ozan, karşılaşmanın oynandığı 14 Eylül Cuma günü de sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında geldi.

 

ELJİF ELMAS İLK DEFA RESMİ MAÇTA GOL ATTI

Makedon futbolcu Eljif Elmas, sezona kötü başlayan Fenerbahçe'ye Konya deplasmanında galibiyeti getiren golü attı.Eljif, Fenerbahçe'nin, Atiker Konyaspor karşısında zorlandığı maçın ikinci yarısında forma şansı buldu. 18 yaşındaki futbolcu, 60. dakikada oyuna girdiği mücadelede 7 dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.Fenerbahçe forması ile ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşayan Eljif, orta sahadaki başarılı futboluyla göz doldurdu.

 

MERİH DEMİRAL YILDIZLAŞTI

Aytemiz Alanyaspor'da ise bu hafta Merih Demiral ismi öne çıktı.Akdeniz ekibinin, konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçın tek golünü kafa vuruşu ile atan Merih, takımına 3 puanı getirdi.Savunmada görev yapan 1,92 metre boyundaki genç futbolcu, attığı golün yanı sıra Trabzonspor'un Olcay ile geliştirdiği bir pozisyonda da topu kale çizgisinden uzaklaştırdı ve mutlak bir golü önledi.Satın alma opsiyonu 3,5 milyon avro.Ümit Milli Takım formasını da giyen 20 yaşındaki Merih, sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kiralık olarak Antalya ekibine transfer oldu.Aytemiz Alanyaspor'un, 3,5 milyon avro karşılığında sezon sonunda Merih'in bonservisini alma opsiyonu da bulunuyor.

 

BURSASPOR'UN GENÇ İSİMLERİ

Bursaspor'un altyapısından çıkardığı isimler de bu sezon ligde adından söz ettiriyor.Kaptanlığa yükselen Ertuğrul Ersoy, kaleci Okan Kocuk ve orta sahada görev yapan Furkan Soyalp, yeşil-beyazlı takımın önemli isimleri haline geldi.A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilen Ertuğrul, ligin ilk 5 haftasındaki tüm maçlarda 90 dakika görev yaptı. Okan Kocuk ise Harun Tekin'in Fenerbahçe'ye transferinden sonra Bursaspor'da kaleyi devraldı.Bursaspor'un en dikkati çeken isimlerinden olan Furkan Soyalp de orta sahadaki çalışkanlığı ve etkili pasları ile ön plana çıkıyor.

 

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