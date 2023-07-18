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Süper Lig fikstür çekimi için beklenen gün artık geldi çattı. Trendyol'un isim sponsoru olduğu 2023-2024 sezonu Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek. Bu kapsamda "Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları gündeme geldi. İşte, konuya dair güncel bilgiler haberimizde...