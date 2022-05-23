Süper Lig gol kralı kim oldu? 2021-2022 Süper Lig gol kralı kaç gol attı ve hangi takımdan çıktı? Balotelli kaç gol attı?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun istatistikleri gündem oldu. Ligin sona erdiği haftada İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin Göztepe karşısında 5 gol bulmasıyla beraber sporseverler; Süper Lig'de 2021-2022 sezonu gol kralı kim sorusunun cevabını aramaya başladı...

SÜPER LİG'DE GOL KRALI KİM OLDU?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun gol kralı Kasımpaşalı yıldız oyuncu Umut Bozok oldu. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncu; 27'si ilk 11 olmak üzere 38 maçta forma giydi ve 20 gol atarak gol kralı olmayı başardı...

SÜPER LİG'DE 2021-2022 GOL KRALLIĞI LİSTESİ

1- Umut Bozok: 20 Gol (Kasımpaşa)

2- Mario Balotelli: 18 Gol (Adana Demirspor)

3- Ayoub El Kabi: 18 Gol (Hatayspor)

4- Joel Pohjanpalo: 16 Gol (Ç.Rizespor)

5- Serdar Dursun: 15 Gol (Fenerbahçe)

6- Andreas Cornelius: 15 Gol (Trabzonspor)

7- Aleksandar Pesic: 14 Gol (F.Karagümrük)

8- A.Maxim: 14 Gol (Gaziantep FK)

9- Haji Wright: 14 Gol (Antalyaspor)

10-M.Bathshuayi: 14 Gol (Beşiktaş)