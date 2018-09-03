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Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray

03.09.2018 - 13:08 | Güncelleme:

Alman internet sitesi Transfermarkt'a göre Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılılar'ı Beşiktaş ve Fenerbahçe izledi

  • 1 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    1 | 31

    Spor Toto Süper Lig’de 9 Haziran’da başlayan yaz transfer dönemi 31 Temmuz’da sona erdi.

  • 2 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    2 | 31

    Takımlar gerekli gördüğü mevkilere takviyelerini yaptı. Bazı kulüpler UEFA’nın Finansal Fair-Play kuralları ile boğuşurken bazıları da transferde bonkör davrandı.

  • 3 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    3 | 31

    Yeni sezonda en çok transferi 15 oyuncu ile Erzurumspor yaparken, en az takviyeyi ise 4 futbolcuyla Medipol Başakşehir gerçekleştirdi.

  • 4 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    4 | 31

    Alman internet sitesi Transfermarkt’ın bilgilerine göre Spor Toto Süper Lig’de yer alan futbolcuların toplam değeri 666 milyar 950 milyon Euro.

  • 5 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    5 | 31

    Ligin en değerli takımı ise son şampiyon Galatasaray.

  • 6 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    6 | 31

    Sarı-kırmızılıların kadrosunda bulunan 26 futbolcunun toplam piyasa değeri 96 milyon 650 bin Euro.

  • 7 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    7 | 31

    Cimbom'da Stoke City’den kiralık olarak kadrosunda bulunan Badou Ndiaye, 15 milyon Euro’luk piyasa değeri ile takımdaki en değerli oyuncu olarak dikkat çekiyor.

  • 8 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    8 | 31

    Listede Süper Lig’in ikinci değerlisi ise Beşiktaş.

  • 9 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    9 | 31

    Siyah-beyazlıların kadrosunda yer alan 29 futbolcunun toplam değeri 93 milyon 450 bin Euro.

  • 10 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    10 | 31

    Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe, 3. sıraya ismini yazdırdı. Böylece 3 büyükler listedeki üç sırayı başka takımlara kaptırmadı.

  • 11 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    11 | 31

    Sarı-lacivertlilerin takımdaki 31 futbolcusunun değeri ise 91 milyon 900 bin Euro olarak göze çarptı.

  • 12 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    12 | 31

    Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligin kadro değeri en az takımı olarak karşımıza çıkıyor.

  • 13 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    13 | 31

    Mavi-beyazlılar'ın takımdaki 28 futbolcusunun değeri de 13 milyon 930 bin Euro.

  • 14 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    14 | 31

    Spor Toto Süper Lig’deki 18 takımının kadrolarının değerleri şöyle:

    1- Galatasaray: 96 milyon 650 bin Euro

     

  • 15 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    15 | 31

    2- Beşiktaş: 93 milyon 450 bin Euro

  • 16 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    16 | 31

    3- Fenerbahçe: 91 milyon 900 bin

  • 17 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    17 | 31

    4- Medipol Başakşehir: 52 milyon 450 bin Euro

  • 18 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    18 | 31

    5- Trabzonspor: 49 milyon 850 bin Euro

  • 19 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    19 | 31

    6- Bursaspor: 28 milyon 900 bin Euro

  • 20 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    20 | 31

    7- Göztepe: 28 milyon 250 bin Euro

  • 21 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    21 | 31

    8- Atiker Konyaspor: 27 milyon 350 bin Euro

  • 22 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    22 | 31

    9- Aytemiz Alanyaspor: 24 milyon 100 bin Euro

  • 23 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    23 | 31

    10- Demir Grup Sivasspor: 22 milyon 50 bin Euro

  • 24 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    24 | 31

    11- Kayserispor: 21 milyon 600 bin Euro

  • 25 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    25 | 31

    12- Çaykur Rizespor: 21 milyon 230 bin Euro

  • 26 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    26 | 31

    13- Kasımpaşa: 20 milyon 600 bin Euro

  • 27 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    27 | 31

    14- Antalyaspor: 20 milyon 850 bin Euro

  • 28 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    28 | 31

    15- MKE Ankaragücü: 19 milyon 100 bin Euro

  • 29 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    29 | 31

    16- Evkur Yeni Malatyaspor: 18 milyon 500 bin Euro

  • 30 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    30 | 31

    17- Akhisarspor: 16 milyon 480 bin Euro

  • 31 Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray
    31 | 31

    18- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13 milyon 930 bin Euro

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