Puan durumu, Süper Lig'in bugün oynanan maçların ardından merak ediliyor. Bu akşam oynan Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor, Galatasaray - Malatyaspor maçı puan tablosunu nasıl etkiledi? TFF Süper Lig 22. hafta maç fikstürü ve son puan durumu haberimizde.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 22. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 21 13 5 3 47 21 26 44 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 22 12 7 3 41 22 19 43 3.DEMİR GRUP SİVASSPOR 22 12 6 4 41 26 15 42 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 22 11 6 5 41 21 20 39 5.GALATASARAY A.Ş. 21 11 6 4 35 17 18 39 6.FENERBAHÇE A.Ş. 22 11 5 6 41 26 15 38 7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 22 11 3 8 34 28 6 36 8.GÖZTEPE A.Ş. 21 9 6 6 28 23 5 33 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 21 7 6 8 31 35 -4 27 10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 20 6 6 8 34 29 5 24 11.GENÇLERBİRLİĞİ 22 6 6 10 31 39 -8 24 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 20 7 3 10 21 30 -9 24 13.YUKATEL DENİZLİSPOR 22 6 6 10 21 30 -9 24 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 22 4 8 10 17 30 -13 20 15.MKE ANKARAGÜCÜ 22 4 8 10 20 38 -18 20 16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 21 4 7 10 20 38 -18 19 17.KASIMPAŞA A.Ş. 21 4 4 13 28 46 -18 16 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 22 3 6 13 22 54 -32 15



SÜPER LİG 22. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARINot: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

14.02.2020 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.

15.02.2020 14:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1HES KABLO KAYSERİSPOR

15.02.2020 17:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 - 3GÖZTEPE A.Ş.

15.02.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.

16.02.2020 13:30 AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

16.02.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2-1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

16.02.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. - BTC TURK YENİ MALATYASPOR

17.02.2020 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

17.02.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.