Puan durumu, Süper Lig'in bugün oynanan maçların ardından merak ediliyor. Bu akşam oynan Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor, Galatasaray - Malatyaspor maçı puan tablosunu nasıl etkiledi? TFF Süper Lig 22. hafta maç fikstürü ve son puan durumu haberimizde.
PUAN DURUMU - SÜPER LİG 22. HAFTA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|21
|13
|5
|3
|47
|21
|26
|44
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|22
|12
|7
|3
|41
|22
|19
|43
|3.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|22
|12
|6
|4
|41
|26
|15
|42
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|22
|11
|6
|5
|41
|21
|20
|39
|5.GALATASARAY A.Ş.
|21
|11
|6
|4
|35
|17
|18
|39
|6.FENERBAHÇE A.Ş.
|22
|11
|5
|6
|41
|26
|15
|38
|7.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|22
|11
|3
|8
|34
|28
|6
|36
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|21
|9
|6
|6
|28
|23
|5
|33
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|21
|7
|6
|8
|31
|35
|-4
|27
|10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|20
|6
|6
|8
|34
|29
|5
|24
|11.GENÇLERBİRLİĞİ
|22
|6
|6
|10
|31
|39
|-8
|24
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|20
|7
|3
|10
|21
|30
|-9
|24
|13.YUKATEL DENİZLİSPOR
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|22
|4
|8
|10
|17
|30
|-13
|20
|15.MKE ANKARAGÜCÜ
|22
|4
|8
|10
|20
|38
|-18
|20
|16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|21
|4
|7
|10
|20
|38
|-18
|19
|17.KASIMPAŞA A.Ş.
|21
|4
|4
|13
|28
|46
|-18
|16
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|22
|3
|6
|13
|22
|54
|-32
|15
SÜPER LİG 22. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARINot: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
14.02.2020 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.
15.02.2020 14:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1HES KABLO KAYSERİSPOR
15.02.2020 17:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 - 3GÖZTEPE A.Ş.
15.02.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.
16.02.2020 13:30 AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ
16.02.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2-1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
16.02.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. - BTC TURK YENİ MALATYASPOR
17.02.2020 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
17.02.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
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