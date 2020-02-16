Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Süper Lig puan durumu 16 Şubat 2020! Süper Lig 22. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 22. hafta maçlarının oynanması ile birlikte futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'in 22. haftasında bugün oynanan Trabzonspor - Sivasspor ve Galatasaray - Malatyaspor maçları öne çıkıyor. İşte 16 Şubat 2020 TFF Süper Lig puan durumu

Puan durumu

Puan durumu, Süper Lig'in bugün oynanan maçların ardından merak ediliyor. Bu akşam oynan Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor, Galatasaray - Malatyaspor maçı puan tablosunu nasıl etkiledi? TFF Süper Lig 22. hafta maç fikstürü ve son puan durumu haberimizde.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 22. HAFTA

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.21135347212644
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK22127341221943
3.DEMİR GRUP SİVASSPOR22126441261542
4.AYTEMİZ ALANYASPOR22116541212039
5.GALATASARAY A.Ş.21116435171839
6.FENERBAHÇE A.Ş.22115641261538
7.BEŞİKTAŞ A.Ş.2211383428636
8.GÖZTEPE A.Ş.219662823533
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.217683135-427
10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR206683429524
11.GENÇLERBİRLİĞİ2266103139-824
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2073102130-924
13.YUKATEL DENİZLİSPOR2266102130-924
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2248101730-1320
15.MKE ANKARAGÜCÜ2248102038-1820
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2147102038-1819
17.KASIMPAŞA A.Ş.2144132846-1816
18.HES KABLO KAYSERİSPOR2236132254-3215


SÜPER LİG 22. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARINot: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

14.02.2020 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.

15.02.2020 14:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1HES KABLO KAYSERİSPOR

15.02.2020 17:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 - 3GÖZTEPE A.Ş.

15.02.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.

16.02.2020 13:30 AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

16.02.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2-1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

16.02.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. - BTC TURK YENİ MALATYASPOR

17.02.2020 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

17.02.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray Malatyaspor maçı CANLI YAYIN | Galatasaray Malatyaspor maçı hangi kanalda saat kaçta? GS
FUTBOLİlk 11'ler belli oldu
Trabzonspor Sivasspor MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Trabzonspor Sivasspor maçı detayları
FUTBOLLider Fırtına!
Rıdvan Dilmen, Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
FUTBOL"Kazanamazsa gider"
Alanyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAlanya 7 maç sonra kaybetti!
Galatasaray'da sarı alarm! Fatih Terim'den uyarılar...
FUTBOLSarı alarm! Terim'den uyarılar...
Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde yok!
FUTBOLFenerbahçeli yıldız, Galatasaray maçında yok!
Fenerbahçe haberleri... Ersun Yanal: Kötüydük. Sorumlusu benim
FUTBOL"Sorumlusu benim"
Vefat eden eski MHK Başkanı Hilmi Ok, son yolculuğuna uğurlandı
FUTBOLHilmi Ok, son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray - Başakşehir U14 maçında gerginlik
FUTBOLHakemin üzerine yürüdü!
Hamza Hamzaoğlu: “Çok heyecanlı bir oyun oldu”
FUTBOL“Çok heyecanlı bir oyun oldu”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X