Spor Toto Süper Lig 3. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de ligin 3. haftasında maçlar tamamlandı ve Alanyaspor liderlik koltuğuna yerleşti. İşte, Spor Toto Süper Lig 3. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 3. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.ALANYASPOR 3 3 0 0 8 3 5 9 2.FENERBAHÇE A.Ş. 3 2 1 0 8 2 6 7 3.YUKATEL DENİZLİSPOR 3 2 1 0 4 0 4 7 4.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 2 1 0 4 2 2 7 5.TRABZONSPOR A.Ş. 3 1 2 0 4 3 1 5 6.MKE ANKARAGÜCÜ 3 1 2 0 2 1 1 5 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 1 1 1 5 3 2 4 8.BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 1 1 1 4 4 0 4 9.GALATASARAY A.Ş. 3 1 1 1 4 5 -1 4 10.ANTALYASPOR A.Ş. 3 1 1 1 3 4 -1 4 11.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 3 1 1 1 5 7 -2 4 12.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 3 1 0 2 6 5 1 3 13.KONYASPOR 3 0 3 0 3 3 0 3 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 1 0 2 3 6 -3 3 15.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1 16.KASIMPAŞA A.Ş. 3 0 1 2 2 6 -4 1 17.GÖZTEPE A.Ş. 3 0 1 2 0 4 -4 1 18.GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 0 3 2 7 -5 0

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

30.08.2019 20:30 KASIMPAŞA A.Ş. 0 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

30.08.2019 20:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 2 - 3 GALATASARAY A.Ş.

31.08.2019 19:15 KONYASPOR 2 - 2 ANTALYASPOR A.Ş.

31.08.2019 21:45 GÖZTEPE A.Ş. 0 - 0 YUKATEL DENİZLİSPOR

31.08.2019 21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

01.09.2019 19:15 GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

01.09.2019 19:15 DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 1 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

01.09.2019 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. 1 - 1 TRABZONSPOR A.Ş.