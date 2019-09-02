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HaberlerFutbol

Süper Lig puan durumu! 2 Eylül Spor Toto Süper Lig 3. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 3. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 sezonu 3. hafta karşılaşmalarında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u son dakika golüyle 3-2 yenerken, Beşiktaş evinde Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Dün akşam oynanan Fenerbahçe Trabzospor derbisinde ise taraflar sahadan 1-1 skor ile berabere ayrıldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 3. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 3. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de ligin 3. haftasında maçlar tamamlandı ve Alanyaspor liderlik koltuğuna yerleşti. İşte, Spor Toto Süper Lig 3. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 3. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.ALANYASPOR33008359
2.FENERBAHÇE A.Ş.32108267
3.YUKATEL DENİZLİSPOR32104047
4.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.32104227
5.TRABZONSPOR A.Ş.31204315
6.MKE ANKARAGÜCÜ31202115
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR31115324
8.BEŞİKTAŞ A.Ş.31114404
9.GALATASARAY A.Ş.311145-14
10.ANTALYASPOR A.Ş.311134-14
11.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ311157-24
12.BTC TURK YENİ MALATYASPOR31026513
13.KONYASPOR30303303
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK310236-33
15.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR301235-21
16.KASIMPAŞA A.Ş.301226-41
17.GÖZTEPE A.Ş.301204-41
18.GENÇLERBİRLİĞİ300327-50

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

30.08.2019 20:30 KASIMPAŞA A.Ş.0 - 1MKE ANKARAGÜCÜ 

 

30.08.2019 20:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR2 - 3GALATASARAY A.Ş. 

 

31.08.2019 19:15 KONYASPOR2 - 2ANTALYASPOR A.Ş. 

 

31.08.2019 21:45 GÖZTEPE A.Ş.0 - 0YUKATEL DENİZLİSPOR 

 

31.08.2019 21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş.1 - 1ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 

 

01.09.2019 19:15 GENÇLERBİRLİĞİ1 - 2MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 

 

01.09.2019 19:15 DEMİR GRUP SİVASSPOR1 - 1GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 

 

01.09.2019 21:45 FENERBAHÇE A.Ş.1 - 1TRABZONSPOR A.Ş. 

 

01.09.2019 21:45 BTC TURK YENİ MALATYASPOR2 - 3ALANYASPOR 
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