Spor Toto Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de haftanın maçlarında 4 büyükler kayıpsız atlatırken, liderlik kotuğuna Alanyaspor'dan devralan Sivasspor oturdu. İşte, Spor Toto Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 11. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 11 6 3 2 20 11 9 21 2.FENERBAHÇE A.Ş. 11 6 2 3 21 12 9 20 3.TRABZONSPOR A.Ş. 11 5 4 2 20 13 7 19 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 11 5 4 2 19 12 7 19 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 11 5 4 2 18 13 5 19 6.GALATASARAY A.Ş. 11 5 4 2 13 9 4 19 7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 11 5 3 3 25 13 12 18 8.BEŞİKTAŞ A.Ş. 11 5 3 3 14 13 1 18 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 11 4 3 4 16 21 -5 15 10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 11 4 2 5 11 18 -7 14 11.GÖZTEPE A.Ş. 11 3 4 4 10 12 -2 13 12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 11 3 4 4 12 16 -4 13 13.KASIMPAŞA A.Ş. 11 3 3 5 16 18 -2 12 14.YUKATEL DENİZLİSPOR 11 3 2 6 9 13 -4 11 15.ANTALYASPOR A.Ş. 11 3 2 6 11 20 -9 11 16.GENÇLERBİRLİĞİ 11 2 4 5 15 16 -1 10 17.MKE ANKARAGÜCÜ 11 2 3 6 8 17 -9 9 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 11 1 4 6 10 21 -11 7

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ