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Süper Lig puan durumu 2019! Spor Toto Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 11. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 sezonu 11. hafta maçlarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı kayıpsız geçerken liderlik koltuğuna Demir Grup Sivasspor oturdu. İşte, Spor Toto Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de haftanın maçlarında 4 büyükler kayıpsız atlatırken, liderlik kotuğuna Alanyaspor'dan devralan Sivasspor oturdu. İşte, Spor Toto Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 11. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR116322011921
2.FENERBAHÇE A.Ş.116232112920
3.TRABZONSPOR A.Ş.115422013719
4.AYTEMİZ ALANYASPOR115421912719
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK115421813519
6.GALATASARAY A.Ş.11542139419
7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR1153325131218
8.BEŞİKTAŞ A.Ş.115331413118
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.114341621-515
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.114251118-714
11.GÖZTEPE A.Ş.113441012-213
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR113441216-413
13.KASIMPAŞA A.Ş.113351618-212
14.YUKATEL DENİZLİSPOR11326913-411
15.ANTALYASPOR A.Ş.113261120-911
16.GENÇLERBİRLİĞİ112451516-110
17.MKE ANKARAGÜCÜ11236817-99
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR111461021-117

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ

08.11.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş.3 - 2KASIMPAŞA A.Ş. 

 

09.11.2019 15:00 GENÇLERBİRLİĞİ2 - 1İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 

 

09.11.2019 17:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR2 - 0İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 

 

09.11.2019 17:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.1 - 0ANTALYASPOR A.Ş. 

 

09.11.2019 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.0 - 2GALATASARAY A.Ş. 

 

10.11.2019 14:00 GÖZTEPE A.Ş.1 - 1BTC TURK YENİ MALATYASPOR 

 

10.11.2019 16:30 TRABZONSPOR A.Ş.1 - 0AYTEMİZ ALANYASPOR 

 

10.11.2019 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2 - 1MKE ANKARAGÜCÜ 

 

10.11.2019 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.1 - 0YUKATEL DENİZLİSPOR 
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