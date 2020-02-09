Spor Toto Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de bu akşam oynanan maçta Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. İşte, Spor Toto Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 21. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|21
|12
|6
|3
|40
|24
|16
|42
|2.TRABZONSPOR A.Ş.
|20
|12
|5
|3
|45
|20
|25
|41
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|21
|11
|7
|3
|40
|22
|18
|40
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|21
|11
|6
|4
|41
|20
|21
|39
|5.GALATASARAY A.Ş.
|21
|11
|6
|4
|35
|17
|18
|39
|6.FENERBAHÇE A.Ş.
|21
|11
|5
|5
|40
|24
|16
|38
|7.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|21
|11
|3
|7
|34
|27
|7
|36
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|20
|8
|6
|6
|25
|22
|3
|30
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|21
|7
|6
|8
|31
|35
|-4
|27
|10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|20
|6
|6
|8
|34
|29
|5
|24
|11.YUKATEL DENİZLİSPOR
|21
|6
|6
|9
|21
|29
|-8
|24
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|20
|7
|3
|10
|21
|30
|-9
|24
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|21
|5
|6
|10
|30
|39
|-9
|21
|14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|21
|4
|8
|9
|16
|27
|-11
|20
|15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|21
|4
|7
|10
|20
|38
|-18
|19
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|21
|3
|8
|10
|18
|37
|-19
|17
|17.KASIMPAŞA A.Ş.
|21
|4
|4
|13
|28
|46
|-18
|16
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|21
|2
|6
|13
|21
|54
|-33
|12
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ
YORUMLAR