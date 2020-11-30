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Süper Lig puan durumu 30 Kasım! Spor Toto Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Süper Lig puan durumu 10. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Fenerbahçe Beşiktaş derbi karşılaşmasında 4-3'lük skorla gülen taraf siyah beyazlı ekip oldu. Zirve yarışında ise kıyasıya mücadele devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu...

Süper Lig puan durumu 30 Kasım! Spor Toto Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Spor Toto Süper Lig 10. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 10. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR97201931623
2.GALATASARAY A.Ş.10622167920
3.FENERBAHÇE A.Ş.106222013720
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.95131717016
5.KASIMPAŞA A.Ş.104331310315
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.103611513215
7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK104241615114
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.93421711613
9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR9333107312
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.93331214-212
11.YENİ MALATYASPOR93331012-212
12.ATAKAŞ HATAYSPOR733179-212
13.TRABZONSPOR A.Ş.103341215-312
14.GÖZTEPE A.Ş.8251149511
15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR102441116-510
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR8233810-29
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR92341115-49
18.HES KABLO KAYSERİSPOR8215511-67
19.YUKATEL DENİZLİSPOR9135816-86
20.GENÇLERBİRLİĞİ9126616-105
21.MKE ANKARAGÜCÜ8026715-82

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

27.11.202019:30MKE ANKARAGÜCÜ0 - 1TRABZONSPOR A.Ş.

28.11.202013:30GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2 - 2YENİ MALATYASPOR

28.11.202016:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK3 - 3YUKATEL DENİZLİSPOR

28.11.202019:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.0 - 4GALATASARAY A.Ş.

29.11.202013:30BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2 - 2FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

29.11.202016:00AYTEMİZ ALANYASPOR1 - 0İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

29.11.202016:04KASIMPAŞA A.Ş.2 - 0GENÇLERBİRLİĞİ

29.11.202019:00FENERBAHÇE A.Ş.3 - 4BEŞİKTAŞ A.Ş.

30.11.202019:30DEMİR GRUP SİVASSPOR-GÖZTEPE A.Ş.

30.11.202019:30HES KABLO KAYSERİSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
ATAKAŞ HATAYSPOR

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