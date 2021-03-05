Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol
ABONE OL

Süper Lig puan durumu 5 Mart 2021! Spor Toto Süper Lig 28. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 28. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün akşam oynanan Fenerbahçe Antalyaspor maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda otururken, Beşiktaş ise bir maç eksiği ile ikinci sırada bulunuyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 28. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 5 Mart 2021! Spor Toto Süper Lig 28. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 28. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi sekizinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 28. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 28. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş.27183653213257
2.BEŞİKTAŞ A.Ş.26183557263157
3.FENERBAHÇE A.Ş.27174649282155
4.TRABZONSPOR A.Ş.2715663426851
5.ATAKAŞ HATAYSPOR27137747321546
6.AYTEMİZ ALANYASPOR27127841271443
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.27111063930943
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.2711884336741
9.GÖZTEPE A.Ş.279993732536
10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2771462530-535
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR2671272930-133
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2688103331232
13.YENİ MALATYASPOR27710103336-331
14.KASIMPAŞA A.Ş.2785143043-1329
15.HES KABLO KAYSERİSPOR2677121931-1228
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.27610113144-1328
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2768132945-1626
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2768132643-1726
19.MKE ANKARAGÜCÜ2665153045-1523
20.YUKATEL DENİZLİSPOR2656152346-2321
21.GENÇLERBİRLİĞİ2656152248-2621

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

02.03.202116:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2 - 1GENÇLERBİRLİĞİ

02.03.202119:00YENİ MALATYASPOR0 - 1BEŞİKTAŞ A.Ş.

03.03.202113:30BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2 - 2FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

03.03.202116:00DEMİR GRUP SİVASSPOR1 - 1ATAKAŞ HATAYSPOR

03.03.202116:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK1 - 1İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

03.03.202119:00MKE ANKARAGÜCÜ2 - 1GALATASARAY A.Ş.

03.03.202119:00HES KABLO KAYSERİSPOR2 - 1ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

04.03.202116:00AYTEMİZ ALANYASPOR1 - 1GÖZTEPE A.Ş.

04.03.202116:00KASIMPAŞA A.Ş.1 - 2TRABZONSPOR A.Ş.

04.03.202119:00FENERBAHÇE A.Ş.1 - 1FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

Haftayı bay geçen takım
YUKATEL DENİZLİSPOR

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MAÇ YORUMLARI! Fenerbahçe - Antalyaspor maçına dair yazar analizleri
FUTBOL"Ya tutarsa meselesi!"
Fenerde deprem! Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! HABERLER
FUTBOLMesut Özil depremi!
RÜŞTÜ ÖRNEĞİ! Son dakika: Galatasaray, Beşiktaş’ı emsal gösterdi! - HABERLER
FUTBOLGalatasaray'dan Beşiktaş örneği!
Liverpool: 0 - Chelsea: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOLLiverpool'a bir darbe de Chelsea'den!
SON DAKİKA! Mustafa Cengiz'den TFF'ye yaylım ateşi: "Rahmani değil, şeytani" GS Haberleri!
FUTBOL"Bunlar hata değil, planlı!"
SON DAKİKA! Galatasaray'dan Ankaragücü maçı sonrası TFF'ye çıkarma planı! - HABERLER
FUTBOLTFF'ye çıkarma planı!
MAÇ BAŞLIYOR! Fenerbahçe Antalyaspor saat kaçta? Son dakika: Muhtemel 11'ler belli oldu
FUTBOLAntalya maçı 11'i...
Fenerbahçe: 1 - Antalyaspor: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOLFener'e Antalya çelmesi!
Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOL3 puan Trabzon'un
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe yorumu: "Futbolda torpil..." - Haberler
FUTBOL"Futbolda torpil olmuyor!"