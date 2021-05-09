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Süper Lig puan durumu 9 Mayıs 2021! Spor Toto Süper Lig 40. hafta maç sonuçları ve puan tablosu

Süper Lig puan durumu 40. hafta oynanan maçlar sonrasında sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın en kritik maçında Galatasaray evinde lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Diğer yandan Fenerbahçe ise Ankaragücü deplasmanında son dakika golü ile 2-1 galip gelmesini bildi. İşte, Spor Toto Süper Lig 40. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 9 Mayıs 2021! Spor Toto Süper Lig 40. hafta maç sonuçları ve puan tablosu

Spor Toto Süper Lig 40. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de kırkıncı hafta maçları oynandı. İşte, Spor Toto Süper Lig 40. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 40. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.38256786414581
2.FENERBAHÇE A.Ş.38247769383179
3.GALATASARAY A.Ş.38246873343978
4.TRABZONSPOR A.Ş.381813747351267
5.ATAKAŞ HATAYSPOR381791261511060
6.DEMİR GRUP SİVASSPOR38141775041959
7.AYTEMİZ ALANYASPOR381691355421357
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.381413115446855
9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.381412125750754
10.GÖZTEPE A.Ş.381312135552351
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR381212144847148
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.381112154863-1545
13.HELENEX YENİ MALATYASPOR381014144749-244
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK381111164155-1444
15.KASIMPAŞA A.Ş.381110174354-1143
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR39916144155-1443
17.HES KABLO KAYSERİSPOR38913163450-1640
18.MKE ANKARAGÜCÜ38108204561-1638
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR39910204166-2537
20.GENÇLERBİRLİĞİ3898213871-3335
21.YUKATEL DENİZLİSPOR38610223668-3228

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 40. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

08.05.202120:30BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR0 - 1KASIMPAŞA A.Ş.

08.05.202120:30MKE ANKARAGÜCÜ1 - 2FENERBAHÇE A.Ş.

08.05.202120:30DEMİR GRUP SİVASSPOR0 - 0MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

08.05.202120:30HES KABLO KAYSERİSPOR0 - 0GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

08.05.202120:30ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.0 - 4HELENEX YENİ MALATYASPOR

08.05.202120:30ATAKAŞ HATAYSPOR1 - 0YUKATEL DENİZLİSPOR

08.05.202120:30GALATASARAY A.Ş.3 - 1BEŞİKTAŞ A.Ş.

08.05.202120:30FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.5 - 1GENÇLERBİRLİĞİ

08.05.202120:30GÖZTEPE A.Ş.0 - 1İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

08.05.202120:30TRABZONSPOR A.Ş.2 - 1FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

Haftayı bay geçen takım
AYTEMİZ ALANYASPOR

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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