2020-2021 sezonunun bitiminde Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından pek çok futbol sever Süper Lig tarihindeki şampiyonluk sayılarını araştırmaya başladı. Peki lig tarihinde hangi takımın kaç şampiyonluğu var?

SÜPER LİG NE ZAMAN KURULDU?

Türkiye'de 1959 yılına kadar; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Trabzon başta olmak üzere pek çok ilde mahalli ligler organize ediliyordu. 1923-1959 yılları arasında Milli Küme, Türkiye Futbol Birinciliği ve Federasyon Kupası olmak üzere; genellikle İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarının katıldığı şampiyonalar düzenlendi. Bu ligler, dönemin getirdiği şartlar nedeniyle kalıcı olamadı, mahalli ligler ise düzenlenmeye devam etti.

1959 yılında tüm mahalli liglerin kaldırılmasının ardından aynı yıl ilk kez Milli Lig adıyla profesyonel ulusal lig kuruldu.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR

Günümüzdeki Süper Lig adını alan ve 1959'dan bugüne kadar aralıksız her yıl devam eden ligin ilk şampiyonu Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin ardından; Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor da şampiyonluk sevinci yaşayan kulüpler oldu.

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK SAYILARI SON DURUM

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 63 sezonda 6 farklı takım şampiyon oldu. Şampiyonluk sayıları şöyle:

Galatasaray: 22

Fenerbahçe: 19

Beşiktaş: 16

Trabzonspor: 6

Bursaspor: 1

Başakşehir: 1

*** Türkiye 1. Liginin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı tahtında BEŞİKTAŞ Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.