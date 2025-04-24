Süper Lig tarihinin en golcü kiralık oyuncuları: Zirvede Gomez var!
Süper Lig tarihinde kiralık olarak forma giyip en çok gol atan futbolcular listesine bu sezon iki yeni isim daha eklendi. Listenin zirvesinde 2015/2016 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 26 gol atan Mario Gomez bulunuyor. İşte Süper Lig'in en golcü kiralık oyuncuları...
Süper Lig tarihinde takımlarında kiralık olarak forma giyip unutulmaz isimler arasında yer alan birçok futbolcu var.
Bu futbolcular arasına bu sezon iki yeni isim daha eklendi. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Mario Gomez en golcü kiralıklar listesinde zirvede yer alırken ilk 10 sırada Trabzonspor'dan 2 golcünün olması da dikkat çekti.
İşte Süper Lig'in en golcü 10 kiralık futbolcusu:
10 - Umut Nayir (Ümraniyespor) - 2022/2023 - 31 maç - 17 gol
9 - M. Nobre (Fenerbahçe) - 2005/2006 - 29 maç - 17 gol
8 - Simon Banza (Trabzonspor) - 2024/2025 - 26 maç - 18 gol (Sezona devam ediyor)
7 - Umut Bozok (Kasımpaşa) - 2021/2022 - 38 maç - 20 gol
6 - Victor Osimhen (Galatasaray) - 2024/2025 - 25 maç - 21 gol (Sezona devam ediyor)
5 - A. Makukula (Kayserispor) - 2009/2010 - 29 maç - 21 gol
4 - Fernandao (Bursaspor) - 2014/2015 - 32 maç - 22 gol