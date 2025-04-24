Süper Lig tarihinin en golcü kiralık oyuncuları: Zirvede Gomez var!

Bu futbolcular arasına bu sezon iki yeni isim daha eklendi. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Mario Gomez en golcü kiralıklar listesinde zirvede yer alırken ilk 10 sırada Trabzonspor'dan 2 golcünün olması da dikkat çekti.

İşte Süper Lig'in en golcü 10 kiralık futbolcusu: