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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig tarihinin en golcü kiralık oyuncuları: Zirvede Gomez var! - Futbol Haberleri

        Süper Lig tarihinin en golcü kiralık oyuncuları: Zirvede Gomez var!

        Süper Lig tarihinde kiralık olarak forma giyip en çok gol atan futbolcular listesine bu sezon iki yeni isim daha eklendi. Listenin zirvesinde 2015/2016 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 26 gol atan Mario Gomez bulunuyor. İşte Süper Lig'in en golcü kiralık oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 10:02 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:02
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        Süper Lig tarihinde takımlarında kiralık olarak forma giyip unutulmaz isimler arasında yer alan birçok futbolcu var.

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        Bu futbolcular arasına bu sezon iki yeni isim daha eklendi. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Mario Gomez en golcü kiralıklar listesinde zirvede yer alırken ilk 10 sırada Trabzonspor'dan 2 golcünün olması da dikkat çekti.

        İşte Süper Lig'in en golcü 10 kiralık futbolcusu:

        3

        10 - Umut Nayir (Ümraniyespor) - 2022/2023 - 31 maç - 17 gol

        4

        9 - M. Nobre (Fenerbahçe) - 2005/2006 - 29 maç - 17 gol

        5

        8 - Simon Banza (Trabzonspor) - 2024/2025 - 26 maç - 18 gol (Sezona devam ediyor)

        6

        7 - Umut Bozok (Kasımpaşa) - 2021/2022 - 38 maç - 20 gol

        7

        6 - Victor Osimhen (Galatasaray) - 2024/2025 - 25 maç - 21 gol (Sezona devam ediyor)

        8

        5 - A. Makukula (Kayserispor) - 2009/2010 - 29 maç - 21 gol

        9

        4 - Fernandao (Bursaspor) - 2014/2015 - 32 maç - 22 gol

        10

        3 - Mauro Icardi (Galatasaray) - 2022/2023 - 24 maç - 22 gol

        11

        2 - A. Sörloth (Trabzonspor) - 2019/2020 - 34 maç- 24 gol

        12

        1 - Mario Gomez (Beşiktaş) - 2015/2016 - 33 maç-26 gol

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