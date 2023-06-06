Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Galatasaray 23. şampiyonluğunu ilan etmişti. Her ne kadar ligin şampiyonu belli olsa da küme hattında çekişme hala devam ediyor. İlk olarak bir alt lige düşen Ümraniyespor’un ardından yeni takımın hangisi olacağı merak ediliyor. Bunlardan biri 38 puanla 15. sırada yer alan İstanbulspor diğeri ise 37 puanla hemen altında Giresunspor. Peki, küme hattında olan İstanbulspor ve Giresunspor son maçlarını hangi takımlar ile oynayacak? İşte kader haftasının fikstürü…