2022-2023 sezonu küme düşme hattında olan İstanbulspor ve Giresunspor son haftaya arasında 1 puan farkla girdi. Ümraniyespor’u 4-0 ile geçen İstanbulspor ligde kalmayı garantilerken Antalyaspor’u 2-0 yenen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig’e veda eden son takım oldu. İrfan Buz yönetimindeki yeşil-beyazlı ekibin 2 yıllık Süper Lig macerası sona erdi. İşte, 2022-2023 sezonu puan durumu…