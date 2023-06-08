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Spor Toto Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü? 2022-2023 sezonu küme düşen takımlar

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu tamamlandı. Şampiyonun sezonun bitmesine 3 hafta kala belli olduğu Süper Lig’de, küme düşme hattındaki çekişme son haftaya kadar devam etti. Gaziantep ve Hatayspor’un ligden çekilmesinin ardından ilk düşen takım Ümraniyespor olmuştu. Peki, son haftaya kadar çekişmenin yaşandığı İstanbulspor ve Giresunspor takımlarından hangisi küme düştü? İşte 2022-2023 sezonu küme düşen takımlar…

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  • Spor Toto Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü? 2022-2023 sezonu küme düşen takımlar

    2022-2023 sezonu küme düşme hattında olan İstanbulspor ve Giresunspor son haftaya arasında 1 puan farkla girdi. Ümraniyespor’u 4-0 ile geçen İstanbulspor ligde kalmayı garantilerken Antalyaspor’u 2-0 yenen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig’e veda eden son takım oldu. İrfan Buz yönetimindeki yeşil-beyazlı ekibin 2 yıllık Süper Lig macerası sona erdi. İşte, 2022-2023 sezonu puan durumu…
  • Spor Toto Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü? 2022-2023 sezonu küme düşen takımlar

    GİRESUNSPOR SÜPER LİG’E VEDA ETTİ

    Karadeniz temsilcisi Giresuspor, 44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig’e veda etti.

    SÜPER LİG'DEN HANGİ TAKIMLAR DÜŞTÜ?

    Gaziantep, Hatayspor, Ümraniyespor ardından ligden düşen son ekip Giresunspor oldu.
  • Spor Toto Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü? 2022-2023 sezonu küme düşen takımlar

    2022-2023 SEZONU PUAN DURUMU

    1.GALATASARAY A.Ş. 88 puan
  • Spor Toto Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü? 2022-2023 sezonu küme düşen takımlar

    2.FENERBAHÇE A.Ş. 80 puan
  • Spor Toto Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü? 2022-2023 sezonu küme düşen takımlar

    3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 78 puan
  • Spor Toto Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü? 2022-2023 sezonu küme düşen takımlar

    4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 69 puan

    5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 62 puan

    6.TRABZONSPOR A.Ş.57 puan

    7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 51 puan

    8.ARABAM.COM KONYASPOR 51 puan

    9.YUKATEL KAYSERİSPOR 47 puan
  • Spor Toto Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü? 2022-2023 sezonu küme düşen takımlar

    10.KASIMPAŞA A.Ş. 43 puan

    11.MKE ANKARAGÜCÜ 42 puan

    12.İSTANBULSPOR A.Ş. 41 puan

    13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 41 puan

    14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 41 puan
  • Spor Toto Süper Lig’den hangi takımlar küme düştü? 2022-2023 sezonu küme düşen takımlar

    15.CORENDON ALANYASPOR 41 puan

    16.BITEXEN GİRESUNSPOR 40 puan

    17.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 30 puan

    18.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 25 puan

    19.ATAKAŞ HATAYSPOR 23 puan

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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