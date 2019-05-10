İngiliz teknoloji şirketi Dyson, bir süredir planladığı elektrikli otomobil projesinde patent sürecini tamamladı. Ürettiği elektrikli süpürgeler ile kendinden söz ettiren firmanın elektrikli otomobilinin crossover formunda olacağı belirtildi.

Şirketin kurucusu James Dyson'ın yaptığı açıklamaya göre, otomobil Singapur'da üretilecek. 500 kişilik bir ekibin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Dyson'un otomobilini 2021 yılında satışa sunması planlanıyor.

Araç hakkında bilgiler paylaşan James Dyson, "Tekerlekler beni her zaman çok etkilemiştir. Patentler büyük tekerlekli, düşük yuvarlanma direnci ve yüksek taban boşluğu olan bir araç gösteriyor. Bu, şehir yaşamına ve engebeli araziye uygun bir araç ortaya çıkarıyor ve aynı zamanda çeşitliliğe ve verimliliğe de katkı sağlıyor. Patentler tekerleklerin aracın önüne ve arkasına olabildiği kadar yakın olmasını gerektiğini de gösteriyor. Böylece arabanın manevra kabiliyetini artırıyor, daha geniş bir görüş açısı sağlıyor ve engebeli arazide kullanımı kolaylaştırıyor" dedi.

'HERŞEYİ KENDİ TEKNOLOJİMİZ İLE YAPACAĞIZ'

James Dyson, aracın ön tarafının aerodinamik ve verimlilik üzerinde etkisi olacağının altını çizerek, "Bu nedenle patentlerimizde, düşük kabin yüksekliğiyle, yüzeysel bir ön cam açısı sağlayan, sürtünmeyi azaltan ve sürüş mesafesini artıran yatık oturma pozisyonunun benimsendiği bir araç görülüyor. Uzun bir aks aralığı da, daha büyük bir akü grubunun kullanılmasını sağlayarak sürüş mesafesini artırıyor ve daha büyük bir kabin kapasitesi sağlıyor. Sonuç olarak ortaya çıkan düşük ağırlık merkezi, kullanım ve sürüş deneyimine katkıda bulunacak" ifadesini kullandı.

Aracın detaylarının önümüzdeki süreçte ortaya çıkacağını belirten Dyson, "Bu proje kapsamında sözünü ettiğim her şey, hava işleme, arıtma, ısıtma ve soğutma da dahil olmak üzere aerodinamik, görüntü sistemleri ve yazılım elektroniğini de içeren çekirdek teknolojilerimiz çerçevesinde tescilli motorumuz, pil teknolojimiz ve şirket içi araştırmamız üzerine inşa edilecek" diye konuştu.