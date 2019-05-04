Hatay'da, Kırıkhan-Reyhanlı karayolu üzerinde uygulama yapan Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 42 BA 711 plakalı otomobilde kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde, yaşları 14 ile 17 arasında değişen Suriye uyruklu 5 kız çocuğunun yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre kızlar ile yanlarındaki bazı suçlardan sabıkası bulunan Suriye uyruklu D.H. (33) ve İ.B.S. (41) gözaltına alındı. Kız çocukları, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, iki şüphelinin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.