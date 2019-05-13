Türkiye’deki çeşitli bölgelerden Hatay’a sevk edilen komando birlikleri, zırhlı araçlarla güvenlik önlemi altında Kırıkhan ilçesine ulaştı. İHA'nın haberine göre; takviye gelen komandolar gece yarısı Suriye sınırında bulunan birliklere sevk edildi.
Türkiye’deki çeşitli bölgelerden Hatay’a sevk edilen komando birlikleri, zırhlı araçlarla güvenlik önlemi altında Kırıkhan ilçesine ulaştı. İHA'nın haberine göre; takviye gelen komandolar gece yarısı Suriye sınırında bulunan birliklere sevk edildi.
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