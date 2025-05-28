Survivor'da ilk bireysel dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Sema'nın elenmesi sonrasında Aycan, Adem ve Hikmet cephesinde gerilim artarken, yeni eleme adayı sorgulanıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 28 Mayıs Çarşamba 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...