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Survivor birleşme partisi 2021: Survivor birleşme partisine kim gelecek? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor birleşme partisi 2021 kim gelecek? Sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Yarışmanın izleyicileri 'Survivor birleşme partisi ne zaman?' Sorusuna yanıt arıyor. Acun Ilıcalı Survivor birleşme partisine dair ayrıntıların bazılarını açıkladı. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisine kim gelecek? İşte detaylar...

Survivor birleşme partisi 2021: Survivor birleşme partisine kim gelecek? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor birleşme partisi ne zaman? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da nihayet tüm yarışmacıların heyecanla beklediği hafta geldi. Birleşme haftasında birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlar oynayan yarışmacılara moral ve motivasyonlarını yükseltecek ödüller veriliyor. Gözler ise Survivor birleşme partisinde...

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı canlı yayında birleşme partisinin tarihini ''Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.'' İfadeleriyle açıkladı.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE KİM GELECEK?

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden partiye katılacak ismi açıkladı. Ilıcalı partide sahne alacak isimlerden birinin dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo olacağını duyurdu. Derulo bir dönem Türkiye’de de sıklıkla dinlenen “Talk dirty to me” ve “Wiggle” parçalarına imza atmıştı.

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