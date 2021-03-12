Survivor'ın son bölümünde acil durum konseyi yapıldı. Survivor Barış, son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyordu. Survivor sağlık ekiplerinin uzun araştırmaları ve gözetimi sonrasında Barış Özbek'in Survivor'a veda etmesi gerektiği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde sunucu Murat Ceylan ile tartışması sonrası Acun Ilıcalı'nın uyarıda bulunduğu Çağrı Atakan, Acun Ilıcalı'ya Survivor'a devam edip etmeyeceği ile ilgili bir açıklama yaptı. Çağrı'nın gözyaşlarına boğulması seyircilere duygusal anlar yaşattı. İşte son konseyden öne çıkanlar...

SURVİVOR BARIŞ'A NE OLDU? BARIŞ ÖZBEK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamalar şöyle:

"Bir acil durum konseyi için bir araya geldik. Bir olaydan çabuk haberiniz olması gerekiyorsa bu konseyi yapıyoruz. Konu Ünlüler takımı ile ilgili. Konumuz Barış. Barış midesinden rahatsı biliyorsunuz. Türkiye'den doktorlarla görüşmeler yapıldı. Bize gelen son rapora göre Barış'ın şuan midesinde bir rahatszılık var ve açlıktan dolayı nüksediyor. Bununla ilgili doktorumuz Metin Kuş açlık devam ederse Barış'ın yaşadığı sıkıntı kötüleşebilir ve kalıcı hasar bırakabilir dedi. Şu konuda emin olun pozitif her yol denendi ve doktorumuzun verdiği karara göre Barış Özbek için Survivor sona erdi."

SURVİVOR ÇAĞRI ELENDİ Mİ? DİSKALİFİYE OLDU MU?

Çağrı "Acun Bey öncelikle o gece söz alamadım. Pişmanlığımı dile getiremedim. Buraya gelmeden önce başka hayallerim vardı. Buraya gelmeden Çukur ailesini bıraktım geldim. Hedefim annemi gururlandırmaktı. O gece siz bana en son o lafı ettiğinizde 'Gitmen beni mutlu eder' dediğinizde annemin bunu izliyor olması nedeniyle boğazım düğümlendi ve konuşamadım. Buraya gelmeden önce annem kanser olmuştu, benim yüzümden olmuştu. Annem istediği için oyunculuğa başladım. Burada olmamın sebebi annemdir. Annemi mutlu etmek için gelmiştim. Buraya gelirken sizinle abi kardeş gibi olmak istemiştim. Ancak sizin o lafınız beni çok üzdü, sabaha kadar düşündüm ve karar verdim. Bana iki yol sundunuz ya gururlu bir insan olarak gideceğim ya da gururumu kenara bırakıp kalacağım. Kararımı verdim. Kusura bakmayın Acun Bey gururumu bir kenara bırakarak annemi mutlu edeceğim. Burada onun için savaşmaya devam edeceğim ve onu üzecek şeyler yapmamaya gayret edeceğim."

Acun "Öncelikle şahsi bir problemim yok. Survivor'a sevdiğim insanları aldım hep. Seninle konuşma sebebim seninle ilgili ümit varsa devam edelim diyeydi. Eğer bundan sonra sorun çıkarmayacaksan devam edebilirsin. Mutlu olurum dedim ama ben bunu bir daha asla yapmayacağım diyen biri varsa o zaman devam edersen mutlu olurum. Verdiğin emeği görmüyor değilim. Unutma ki senin gerginliğin 20 kişiyi tehdit ettiği için bu bir önlemdi. Ben sana asla git demedim. Seninle her zaman abi kardeşiz. Abi kardeş arasında böyle şeyler olabilir. Seni seven bir abin senin düzelmeni istiyor. Bu konunun ana başlığı bu.

ACUN ILICALI DAHA ÖNCE ÇAĞRI'YA NELER SÖYLEMİŞTİ?

Acun Ilıcalı "Bir değil iki değil senin böyle kontrolü kaybettiğin olaylar silsilesi. Yabancı birini getirse bu adam olayların merkezinde diye gösteririr. Aşırı hareketler, süper gerginlik. Bu sefer ki durumda senin klasik kargaşa ve olay çıkarma olayının dışında bir şey var. Benim için burada çalışan herkes ben demek. Senin oyunda yaptığın Murat Ceylan'a karşı yapılmış hareketleri bana yapılmış sayıyorum. Olayı sakinleştirmeye çalışan sana karşı ters konuşmayan Murat bir anda senin garip tavırlarınla karşılaşıyor. Kalktın bir anda sunucumuza karşı abuk sabuk laflar etmeye başladın. Bizim yapmayın etmeyin dememiz toleranslı oldığumuz anlamına gelmiyor." dedi.

Acun Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü "Net olarak söylemem gerekirse yaptığın hareketi kabul etmiyoruz benim açımdan kabul edilebilir gibi değil ben üç kere görüntüleri seyrettim sebep diye ortaya koyabileceğin bir şey yok. Yaptırımı söylüyorum bizim kararımız şöyle. Sen bundan sonraki beş ödülden yararlanmayacaksın. Bu zor bir durum. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem ama şuanda yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum. Murat'ın oradaki niyeti belli, ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum.Mücadele ederim diyorsan dayanırım diyorsan buna hakkın var."