Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Mayıs Salı Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor heyecanı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yeni bölümde dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Zorlu parkurda rakibine puan üstünlüğünü sağlayan taraf gecenin sonunda ikinci dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım ise eleme potasına gidecek ikinci yarışmacıyı belirledi. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 12 Mayıs 2026 Salı Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 00:29 Güncelleme:
1
Survivor'da dokunulmazlık oyunu için bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı üzere haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takımı kazanırken, ilk eleme adayları Barış olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise taraflar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için zorlu parkurda tüm hünerlerini sergiledi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Mayıs Salı Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
2
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
3
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de Can Berkay ve Nobre eleme potasına giden yarışmacılar oldu.