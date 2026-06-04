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        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Haziran Perşembe Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor 2026'da büyük finale doğru geri sayım sürerken takım oyunları sona erdi ve bireysel dokunulmazlık oyunları başladı. Son eleme düellosunda Sude, adaya veda eden son isim olurken gözler ilk bireysel dokunulmazlık oyununa çevrildi. Yarışmacılar artık bireysel performanslarıyla finale kalmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Yeni bölüm öncesinde "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?" ve "İlk bireysel dokunulmazlığı kim aldı?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 4 Haziran Perşembe Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 23:14 Güncelleme:
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        Survivor Ünlüler Gönüllüler'de yeni bir dönem başlıyor. Takım etaplarının tamamlanmasının ardından yarışmacılar bireysel oyunlarda karşı karşıya geliyor. Son düello gecesinde Sude'nin elenmesiyle birlikte yarışmadaki dengeler değişirken, kalan yarışmacılar için her oyun final yolunda büyük önem taşıyor. Peki Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Haziran Perşembe Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim aldı, eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

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        SURVİVOR'DA YENİ DÖNEM!

        Aylar süren takım rekabetinin ardından Survivor 2026'da artık bireysel performanslar ön plana çıkacak. Yarışmacılar hem dokunulmazlık sembollerini kazanmak hem de eleme riskinden uzak kalmak için mücadele edecek. Daha önce sezon boyunca oynanan bireysel sembol oyunlarında birçok yarışmacı avantaj elde etmişti. Ancak final yaklaşırken kazanılan her dokunulmazlık çok daha kritik hale geldi.

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde ilk bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da son eleme düellosunun ardından yarışmaya veda eden isim Sude oldu. Böylece finale giden yolda yarışmacı sayısı bir kişi daha azalırken, kalan isimler şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı. Sude'nin vedası sonrası gözler tamamen bireysel dokunulmazlık mücadelelerine çevrildi.

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