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        Haberler Televizyon Survivor Gizem kimdir, kaç yaşında? 2024 Survivor Gizem Memiç nereli?

        Survivor Gizem kimdir, kaç yaşında? 2024 yarışmacısı Survivor Gizem Memiç nereli?

        Survivor 2024 All Star yeni SMS'siz formatıyla 1 Ocak itibarıyla başlıyor. Survivor 2024 yarışmacılarından biri de model ve güzellik kraliçesi Gizem Memiç olacak. Kırmızı takımda mücadele edecek Gizem Memiç'in hayatı merak konusu oldu. İşte, "Survivor 2024 yarışmacısı Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 19:02 Güncelleme: 01.01.2024 - 19:02
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        Survivor 2024 tüm hızıyla TV8 ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Survivor Kırmızı takım kadrosunda yer alan Gizem Memiç'in hayatı araştırılıyor. Daha önce 2 kez yarışmaya katılan model Gizem Memiç 3. kez yarışmada mücadele edecek. Peki, 2024 yarışmacısı Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor Gizem'in hayatı hakkında bilgiler...

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        SURVİVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

        Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 tarihinde doğdu. Türk model ve güzellik kraliçesi. 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiştir.

        Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

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        Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur. 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. oldu. Survivor 2022'de mücadele eden Memiç 14. haftada yarışmadan elendi.

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        Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında evlendi. 2022 yılında düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmasının ardından 'boşandı' iddiaları çıksa da konuya ilişkin kesinlik bulunmuyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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