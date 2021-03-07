Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Survivor Hanzade kimdir? Survivor Hanzade kaç yaşında, kiminle evli? Survivor Hanzade hastalığı ne?

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyunu kazananının belli olmasının ardından eleme adayları da belli olmuş oldu. Dün akşam ekrana gelen bölümde yoplanan ada konseyinden çıkan isimlerden biri de Hanzade oldu. Survivor Hanzade Ofluoğlu kimdir? Survivor Hanzade kaç yaşında, kiminle evli hastalığı ne? İşte Hanzade biyografisi

Survivor Hanzade kimdir? Survivor Hanzade kaç yaşında, kiminle evli? Survivor Hanzade hastalığı ne?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2021 yarışmacıları sosyal medyanın gündeminde. Gönüllüler takımı yarışmacılarından Hanzade Ofluoğlu merak ediliyor. Var Mısın Yok Musun yarışması ile adını duyuran Hanzade, Acun Medya'da yaptığı sunuculukla tanınmıştı. Bu sene Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler Takımında yer alan Hanzade araştırılıyor. Peki, Hanzade Ofluoğlu kimdir? Survivor Hanzade kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumlu. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a gelen Ofluoğlu 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurdu. Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi. Acun Medya’da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor.

Survivor 2021 Gönüllüler Takımında yer alacak olan Hanzade Survivor 2021 fragmanında 'Yıllar önce sundum, şimdi yarışmaya geliyorum. Aradaki farkı sizde göreceksiniz' şeklinde konuştu.

SURVİVOR HANZADE KİMİNLE EVLİ, EŞİ KİM?

Eski soyadı Durmuş olan Hanzade, 2008 yılından beri beraber olduğu Saygun Ofluoğlu ile 2011 yılında evlendi ve 10 yıldır evliler. Saygun Ofluoğlu Amerikan Futbolu koçudur.

SURVİVOR HANZADE HASTALIĞI NEDİR?

Survivor Hanzade yarışmada hastalığının obsesif kompülsif bozukluk (OKB) olduğunu açıkladı. 2,5 sene süre bu süreçte 1 sene boyunca evden hiç çıkamadığını belirten Ofluoğlu yaşadığı zorlukları anlattı.

OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK NEDİR?

Takıntı-zorlantı bozukluğu olarak da adlandırılan obsesif kompulsif bozukluk; kişinin tekrarlayıcı, rahatsız edici, kaygı verici, utandırıcı, korkutucu düşünceler, şüpheler, mantık dışı isteklerle mücadele ettiği; tüm bu olumsuzlukları kontrol edebilmek için, sıkıntısını bir nebze de olsa azaltmak için tekrarlayıcı bazı davranışları veya zihinsel uğraşları yerine getirdiği bir psikiyatrik bozukluktur.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor Öykü kaç yaşında ve evli mi? Survivor Öykü Çelik kimdir? İşte biyografi
BİYOGRAFİSurvivor Öykü kimdir?
Şafak Sezer nereli, kimdir ve kaç yaşında? Şafak Sezer filmleri ve dizileri
BİYOGRAFİŞafak Sezer kimdir?
Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek kimdir ve nereli?
BİYOGRAFİDilara Aksüyek kimdir?
Survivor Öykü Çelik BİYOGRAFİSİ: Survivor Öykü Çelik kaç yaşında ve evli mi?
BİYOGRAFİSurvivor Öykü Çelik kimdir?
Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Niran Ünsal evlilikleri ve biyografisi
BİYOGRAFİNiran Ünsal kimdir?
Serpil Sarı kimdir? Serpil Sarı kaç yaşında? İşte biyografisi ve hakkında bilgiler
BİYOGRAFİSerpil Sarı kimdir?
Yavuz Bingöl nereli? Yavuz Bingöl kimdir ve kaç yaşında? İşte evlilikleri ve hakkında bilgiler
BİYOGRAFİYavuz Bingöl kimdir?
Survivor Doğan boyu kaç? BİYOGRAFİ: Survivor Doğan Keser kimdir, evli mi, kaç yaşında?
BİYOGRAFİSurvivor Doğan Keser kimdir?
Survivor Çağrı kim? HAKKINDA: Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? İşte oynadığı diziler
BİYOGRAFİSurvivor Çağrı Atakan kimdir?
Survivor Berkay kimdir? HAKKINDA: Survivor Berkay Yuvakuran kardeşleri kimdir, nereli, kaç yaşında?
BİYOGRAFİSurvivor Berkay Yuvakuran kimdir?