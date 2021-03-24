Her bölümünde ayrı bir heyecan yaşatan Survivor 2021’de bu akşam birleşme partisi öncesinde adaya veda isim belli oldu. Survivor Türkiye’de bu haftanın dokunulmazlık oyunları iki takım birer kez kazandı. Eleme adayları ise Gonca, Hanzade, Aleyna Çalışkan oldu. 23 Mart Salı akşamı Survivor’ın 54. bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler arasında önce iletişim oyunu oynandı. Sevdikleriyle iletişim kurmak isteyen yarışmacılar, parkurda nefes kesen bir mücadele ortaya koydu. Sonrasında toplanan ada konseyinde ilk olarak iki takımın SMS birincisi açıklandı. Bu isimler ise 4. ve 5. eleme adayını söyledi. 11. hafta Survivor 2021 SMS sıralamasına göre beş isim arasından Survivor’dan elenen isim belli oldu. Peki, Survivor’da kim elendi? İşte Survivor yeni bölüme dair merak edilenler…

SURVİVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de haftanın en duygusal oyunu olan iletişim oyunu bu akşam ekrana geldi. Her Salı akşamı oynanan iletişim oyunu, yarışmacıların sevdikleriyle iletişim kurma, onlardan gelecek bir haberi okuma, fotoğraf görme gibi ödülleri barındırıyor. Yarışmacıların az da olsa özlem gidermesini sağlayan ve mental olarak moral veren iletişim oyununda yine kıran kırana bir mücadele ekrana geldi. İletişim oyunu parkurunun ortasında yer alan puzzle, her mücadelede farklı bir kelime ile yarışmacıların karşısına çıktı. Vakit kaybettiren puzzle, oyununu kaderini belirledi. Oyun sırasında sakatlanan Gonca ve Çağrı, izleyenleri korkuttu. Fakat doktorun müdahalesi ile yarışmaya kaldıkları yerden devam ettiler. Skor 5-5'e kadar oyunda karşılıklı alınan sayılar ile ilerledi. Sonrasında Gönüllüler takımı, puzzle kısmında çok vakit kaybedince üst üste üç sayıyı alan Ünlüler oldu. Gönüllüler takımı, iki sayı alarak farkı bire indirdi ve oyun için umutlandı. Batuhan'ın kazandığı sayı ile skor 9-7 oldu ve oyuna en iyiler çıktı.

İletişim oyununda en iyiler mücadelesine Ünlüler takımında Melis ve Sergen, Gönüllüler takımında Aleyna Kalaycıoğlu ve Poyraz çıktı. İlk oyunda parkura çıkan ikili Melis ile Aleyna oldu. Nefeslerin tutulduğu atışlarda Melis kazanarak skoru 10-7 yaptı. Ve Survivor'da iletişim oyununu Ünlüler kazandı.

SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta Cumartesi ve Pazar günü ada konseyinde Ünlüler ve Gönüllüler için SMS halk oylaması yapıldı. Bu oylamada Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımından en çok oyu alan isimler belli oldu. Ünlüler takımında SMS birincisi olan Çağrı, Batuhan'ı 4. eleme adayı olarak söyledi. Gönüllüler takımı SMS birincisi olan Poyraz ise Ayşe'yi 5. eleme adayı olarak gösterdi.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021’nin 11. haftasında ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından ada oylaması sonucunda Gonca, 1. eleme adayı olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler oldu. Pazar günü ada konseyinde oylama sonucunda iki yarışmacının isimleri aynı sayıda yazıldı. Bu yüzden Aleyna Çalışkan ve Hanzade, 2. ve 3. eleme adayı oldu. Bu akşam açıklanan SMS birincileri olan Çağrı ve Poyraz, 4. ve 5. eleme adayı olarak Batuhan ve Ayşe'nin isimlerini verdi. Bu beş eleme adayı arasından Survivor SMS sıralamasına göre en az oyu alan isim Gonca oldu ve Survivor'dan elendi.

SURVIVOR ÜNLÜLER SMS SIRALAMASI

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER SMS SIRALAMASI