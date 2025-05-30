Survivor All Star 2025 maratonu kaldığı yerden devam ediyor. Survivor 30 Mayıs Cuma günü tarihli yeni bölümde 3.bireysel dokunulmazlık oyunu ile ekrana geliyor. İkinci bireysel dokunulmazlığı Batuhan kazanmıştı. Haftanın ilk eleme adayı Sevgi olurken ikinci eleme adayı Aycan olmuştu. Bugün üçüncü eleme adayı belli oluyor. Peki Survivor’da eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor’da eleme adayı ve son bölümde yaşananlar...