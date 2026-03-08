Survivor kim elendi? 8 Mart Pazar Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da heyecan giderek artıyor. Ramazan ve Barış arasında yaşanan gerginlik ve Nagihan'ın konseydeki konuşması gündeme gelirken kritik bir akşam yaşanıyor. 8 Mart Pazar günü eleme düellosu ve ödül oyunu sonucu araştırılıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Mart 2026 Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor ödül oyununu kazanan takım açıklandı mı? İşte Survivor'da son gelişmeler...
SURVİVOR 8 MART ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor'da eleme adayları sırasıyla; Onur Alp, Engincan, Can ve Barış oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Eleme düellosunda kaybeden isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
KADER KONSEYİNDE NELER YAŞANDI?
Belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Büşra oldu.
KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?
Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.
MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?
Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay.