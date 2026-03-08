Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi? 8 Mart Pazar Survivor elenen isim açıklandı mı? 8 Mart 2026 Survivor ödül oyunu kim, hangi takım kazandı?

        Survivor kim elendi? 8 Mart Pazar Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor'da heyecan giderek artıyor. Ramazan ve Barış arasında yaşanan gerginlik ve Nagihan'ın konseydeki konuşması gündeme gelirken kritik bir akşam yaşanıyor. 8 Mart Pazar günü eleme düellosu ve ödül oyunu sonucu araştırılıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Mart 2026 Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor ödül oyununu kazanan takım açıklandı mı? İşte Survivor'da son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 18:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da elenen isim açıklanıyor. Ödül oyunu ve eleme düellosuna ilişkin araştırmalar 8 Mart Pazar akşamı itibarıyla artış gösteriyor. Bu kapsamda, "Survivor ödül oyununu kim kazandı, 8 Mart Pazar günü kim elendi?" soruları yanıtını arıyor. İşte 8 Mart Pazar 2026 Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        2

        SURVİVOR 8 MART ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

        Survivor'da eleme adayları sırasıyla; Onur Alp, Engincan, Can ve Barış oldu.

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Eleme düellosunda kaybeden isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        5

        KADER KONSEYİNDE NELER YAŞANDI?

        Belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

        6

        SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

        Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Büşra oldu.

        7

        KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

        8

        MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?