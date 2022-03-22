Survivor All Star yarışmasında bu akşam bir dokunulmazlık oyunu heyecanı daha yaşandı. 22 Mart Salı akşamı ekranlara gelen Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu aynı zamanda iletişim ödülü olarak oynandı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...