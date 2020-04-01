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Survivor kim elendi? Burak'tan büyük ifşa! 2020 Survivor'da dün akşam kim veda etti?

Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2020'de eleme potasına giren son isimler Yasin, Burak ve Emre oldu. Eleme öncesinde yarışmacıların motivasyonunda oldukça etkili olan iletişim oyunu oynandı. Peki 31 Mart'ta Survivor'da kim elendi?

Survivor

Survivor kim elendi? sorusu dün akşam ekranlara gelen bölümle cevap buldu. Survivor'da heyecan her geçen gün artarken, yarışmacıların ada koşullarına uyum sağlaması da güçleşiyor. Hem sevdiklerinden uzak olmak hem de açlık en çok zorluk yaşadıkları noktalar. Dün akşamki eleme heyecanından önce, yarışmacıların motivasyonunu en çok arttıran oyunlardan olan iletişim oyunu oynandı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVIVOR KİM ELENDİ? 31 MART 2020

Survivor'da bu hafta eleme potasına Yasin, Burak ve Yunus Emre girdi. 31 Mart Salı akşamı Survivor SMS oylamasında en az oyu alan BURAK YURDUGÖR yarışmaya veda etti.

BURAK'TAN BÜYÜK İFŞA! YUNUS EMRE, BARIŞ'IN ARKASINDAN KONUŞTU

Elemenin açıklanmasının ardından, Acun Ilıcalı son kez sözü Burak'a bıraktı. Burak da Yunus Emre ile arasında geçen diyağu anlattı. Burak, Yunus Emre'nin "Barış ile yatıp kalkıyorum ama ona asla güvenmiyorum ve inanmıyorum. Çakallık, sinsilik peşinde" dediğini söyledi. Burak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu aslında söylemeyecektim. Ama ne de olsa gidiyorum. Burada bundan sonra kimse, kimsenin arkasında iş çevirmesin"

SURVİVOR BURAK YURDUGÖR KİMDİR?

Burak Yurdugör, 21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şu anda Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak crossfit ve fitness ile uğraşıyor.

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yeni bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunu kazanan takım, uzun süre görüşemedikleri aileleri, arkadaşları ile iletişim kurma şansını kazanacak. Yarışmacılar, bu manevi ödül için parkurda kıyasıya mücadele etti. İletişim oyunu parkuru, kaydıraktan havuza dalışla başlıyor ve atışlarda sona eriyordu. Atış kısmında ise altı sembolü önce deviren yarışmacı sayıyı kazanmış olurdu. Yarışmacıları zorlayan parkurda nefes kesen mücadele sonunda iletişim oyununu 10-6 skorla ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

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