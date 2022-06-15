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Survivor kim elendi, kim adaya veda etti? 14 Haziran SMS oy sıralaması ile Survivor elenen isim

Survivor elenen isim bu akşamki eleme konseyinin ardından belli oldu. Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası son eleme adayları belli oldu. Survivor'da son olarak Anıl Berk Baki'nin elenmesiyle haftalık yeni takımlar oluştu. İki dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım karşı takımdan bir adayı potaya koyabilmek için sahaya çıktı. Yarışmanın izleyicileri Survivor kim elendi? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 14 Haziran 2022 Survivor elenen isim hakkında...

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    ŞAMPİYON VEDASI! Survivor kim elendi ve kim gitti? 14 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi, konseyde adaya veda eden yarışmacı kim oldu? Bu akşam Survivor elenen isim

    Survivor'da bu akşam bir kişi daha şampiyonluk hayaline veda edecek. Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası 3. ve 4. eleme adayı da belli oldu. Eleme adaylarının netleşmesinin ardından bu akşam gerçekleştirilen konseyde bir kişi elenecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 14 Haziran SMS oy sıralamasıyla Survivor elenen isim... 
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    ŞAMPİYON VEDASI! Survivor kim elendi ve kim gitti? 14 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi, konseyde adaya veda eden yarışmacı kim oldu? Bu akşam Survivor elenen isim

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenen isim belli oldu. Finale adım adım yaklaşırken son elenen isim Avatar Atakan oldu.
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    ŞAMPİYON VEDASI! Survivor kim elendi ve kim gitti? 14 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi, konseyde adaya veda eden yarışmacı kim oldu? Bu akşam Survivor elenen isim

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor'da dokunulmazlık oyununun ilk turunu 8 - 6 skor ile Kırmızı takım kazandı. Survivor'da ikinci turu ise Mavi takım 8 - 6'lık skor ile kazandı. İkinci turu Mavi takımın kazanmasıyla dokunulmazlık oyunu en iyiler (Best Of) turuna kaldı.

    En iyilere kalan karşılaşmada 3 - 0'lık skor ile Mavi takım dokunulmazlığın sahibi oluyor.
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    ŞAMPİYON VEDASI! Survivor kim elendi ve kim gitti? 14 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi, konseyde adaya veda eden yarışmacı kim oldu? Bu akşam Survivor elenen isim

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da son eleme adayları ise Hikmet Tuğsuz ve Ogeday Girişken oldu.

    Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı yapılan ada oylaması sonucu Mavi takımdan Çağan Atakan Arslan oldu.

    Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Mavi takımdan Nisa Bölükbaşı oldu.

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