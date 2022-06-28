Survivor kim elendi? sorusu programı severek takip edenler tarafından araştırılıyor. Finale kısa bir süre kala Survivor All Star programında son eleme konseyi gerçekleşti. 27 Haziran Pazartesi akşamı eleme konseyinin ardından bir kişi daha adaya veda etti. Son elemenin ardından finale kalan 4 isim de netlik kazandı. İşte, Acun Ilıcalı'nın duyurduğu elenen isim...