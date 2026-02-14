Canlı
        SURVİVOR KİM KAZANDI? 14 Şubat 2026 Cumartesi Survivor ödül oyunu kim kazandı?

        Survivor kim kazandı? 14 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Temponun hiç düşmediği programda, mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için zorlu parkura çıkıyor. Ödül oyununun hemen ardından ise yarışmacılar açık arttırmada birbirine rakip olarak yemekleri almaya çalışacak. Peki, 14 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 14 Şubat 2026 Cumartesi Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de ödül oyununu kazanan takım...

        Giriş: 14.02.2026 - 20:22 Güncelleme: 14.02.2026 - 20:22
        1

        Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de heyecan ödül oyunu ile sürüyor. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı. Survivor'un yeni bölümünde ise, mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Peki, "Survivor kim kazandı? 14 Şubat 2026 Cumartesi Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        3

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Seda

        Seren Ay

        Deniz

        Meryem

        4

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Doğuş Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.

