Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de heyecan ödül oyunu ile sürüyor. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı. Survivor'un yeni bölümünde ise, mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Peki, "Survivor kim kazandı? 14 Şubat 2026 Cumartesi Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...