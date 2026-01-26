Survivor'da kim kazandı? 26 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi, sarı ve kırmızı takım, Survivor'ın yeni bölümünde ödül oyununu kazanmak için mücadele edecek. Ödül oyununu kaybeden taraf, soğan doğrama cezası ile karşı karşıya kalacak. Kazanan takım ise ödülün tadını çıkaracak. Peki, "Survivor kim kazandı? 26 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 26 Ocak 2026 Pazartesi Survivor ödül oyununu kazanan takım...
Survivor'da heyecan ödül oyunu ile devam ediyor. Yayınlanan son bölümde hatırlanacağı gibi ödül oyununu ünlülüler takımı kazanmıştı. Survivor'ın yeni bölümünde ise takımlar ödül oyunu için zorlu parkura çıkacak. Kazanan taraf ödülün sahibi olurken, kaybeden takım soğan doğrama cezası ile karşı karşıya kalacak. Peki, "Survivor kim kazandı? 26 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı, ödül ne oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar ödülde merak konusu oldu. Ödül belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR CEZA NE OLDU?
Survivor'da ödül kadar cezanın ne olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Survivor'da ödül oyununu kaybeden taraf soğan doğrama cezası ile karşı karşıya kalacak.
SURVİVOR'DA YENİ YARIŞMACILAR!
Survivor'a eski yarışmacıların da içinde bulunduğu Sercan, Osmancan, Barış, Doğuş, Nagihan, Nefise, Tuğçe Melis ve Büşra sarı takım olarak adaya dahil oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen son isim Erkan olmuştu.