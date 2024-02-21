Ödül heyecanı! Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Heyecanın hiç eksilmediği yarışmada ödül oyununu kazanan takımın hangisi olacağı merak ediliyor. Peki, 21 Şubat Çarşamba Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte 21 Şubat Çarşamba günü Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler...
Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele dikkat çekti. Peki, Survivor ödül oyununu kim aldı? 21 Şubat Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
21 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
20 ŞUBAT 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da dördüncü dokunulmazlığı Kırmızı Takım kazandı.
SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığı kaybeden maviler ada konseyinde yapılan takım oylaması sonucunda haftanın dördüncü eleme adayını belirledi. Oylama sonucunda en fazla oyu Dora alarak haftanın dördüncü eleme adayı oldu.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Dora
Bozok
Mustafa Kemal
Hakan
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan, düello öncesi şoke eden açıklamada bulundu. Düello oyununa başlarken Murat Ceylan şaşırtan haberi verdi; "Sahra bu akşamki mücadelede yer alamayacak. Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti. Şartlar çok zor ve biz her bir yarışmacımızı kaybetmek değil kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Biz de saygı duymak zorunda kaldık."
Murat Ceylan; "Sona kalan isim bu akşam elenmeyecek. Buna benzer durumu Bozok ve Sercan yarışmasında yaşamıştık. Sona kalan isim aday olarak 2 hafta sonraki kadın elemesinde rakibini belirleyecek. Tatsız bir durum oldu ama devam etmemiz lazım 3 adayımızın kader mücadelesi var bu akşam."
Parkurları geçemeyen Aysu iki hafta sonra gerçekleşecek olan elemede yeniden yarışacak.