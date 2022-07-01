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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Survivor şampiyonu belli oldu! 2022 Survivor All Star şampiyonu Nisa mı Adem mi?

Survivor şampiyonu belli oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışmasında final heyecanı yaşandı. Bu yıl kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışmanın finaline Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı kaldı. SMS oylaması sonucunda Survivor birincisi olan isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. İşte, 2022 Survivor şampiyonu olan yarışmacı...

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  • Survivor şampiyonu canlı yayında belli oldu! 2022 Survivor şampiyonu kim oldu? Adem mi Nisa mı kazandı? Acun Ilıcalı Survivor birincisi olan ve büyük ödülü kazanan ismi açıkladı

    Survivor şampiyonu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı! Survivor All Star'da final heyecanı yaşanırken, finale çıkan isimler Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı oldu. Yarı final akşamı Batuhan Karacakaya'nın programı üçüncü olarak tamamlamasıyla birlikte Nisa ve Adem'in finalistliği kesinleşmişti. 5,5 aylık psikolojik ve fiziksel mücadelenin ardından Survivor birincisi olan isim SMS oylaması sonucunda belli oldu. İşte, 2022 Survivor şampiyonu...
  • Survivor şampiyonu canlı yayında belli oldu! 2022 Survivor şampiyonu kim oldu? Adem mi Nisa mı kazandı? Acun Ilıcalı Survivor birincisi olan ve büyük ödülü kazanan ismi açıkladı

    SURVİVOR ŞAMPİYONU BELLİ OLDU MU?

    Survivor şampiyonu olmak için Nisa ve Adem arasında kıran kırana bir SMS yarışı oldu. Bir yarışmacı diğerinden daha fazla oy aldı ve 2022 Survivor şampiyonu oldu. Acun Ilıcalı tarafından Survivor birincisi açıklanırken adeta alkış tufanı koptu. İşte Survivor birincisi olan isim... 
  • Survivor şampiyonu canlı yayında belli oldu! 2022 Survivor şampiyonu kim oldu? Adem mi Nisa mı kazandı? Acun Ilıcalı Survivor birincisi olan ve büyük ödülü kazanan ismi açıkladı

    ACUN ILICALI SURVİVOR BİRİNCİSİNİ AÇIKLADI!

    Survivor'da 5.5 aylık mücadele 1 Temmuz 2022 Cuma gecesi itibarı ile son buldu. Survivor birincisi olmak için Nisa ve Adem arasında bir mücadele yaşandı. Her iki yarışmacının da hayranları, favorisi oldukları yarışmacıyı birinci olabilmek için SMS gönderdi. Bir yarışmacı diğerinden daha fazla SMS aldı ve 2022 Survivor All-Star birincisi oldu.  

    SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?
  • Survivor şampiyonu canlı yayında belli oldu! 2022 Survivor şampiyonu kim oldu? Adem mi Nisa mı kazandı? Acun Ilıcalı Survivor birincisi olan ve büyük ödülü kazanan ismi açıkladı

    2022 SURVİVOR ŞAMPİYONU NİSA BÖLÜKBAŞI OLDU!

    Survivor All Star finalinde Acun Ilıcalı SMS oylamasının sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre 2022 Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu.
  • Survivor şampiyonu canlı yayında belli oldu! 2022 Survivor şampiyonu kim oldu? Adem mi Nisa mı kazandı? Acun Ilıcalı Survivor birincisi olan ve büyük ödülü kazanan ismi açıkladı

    SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILDI? 

    Survivor 2022 All Star finali bu yıl Tersane İstanbul'da yapıldı. Şehrin Haliç (Altın Boynuz) kıyısındaki yeni hareketli mahallesi Tersane İstanbul, şehrin tam göbeğindeki en önemli cazibe merkezlerinin tamamına yakın konumda. İstanbul Havalimanı’na 41 km, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ise 47 km uzaklıkta.

    Tersane İstanbul'un açık adres bilgisi; Kasımpaşa, Tersane İstanbul, Haliç Camii Kebir Mahallesi Taşkızak, Tersane Cd. No:5, 34440 Beyoğlu/İstanbul olarak gösteriliyor.
  • Survivor şampiyonu canlı yayında belli oldu! 2022 Survivor şampiyonu kim oldu? Adem mi Nisa mı kazandı? Acun Ilıcalı Survivor birincisi olan ve büyük ödülü kazanan ismi açıkladı

    SURİVOR ŞAMPİYONU NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

    2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya gelen Nisa Bölükbaşı'nın babası Türk ve Boşnak asıllı, annesi ise Çek asıllıdır. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi yüzme takımında yer almaya başladı.

    Aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edilen Nisa Bölükbaşı dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı. Survivor Nisa'nın sporla ilişkisi bununla da bitmiyor. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu. Bunun yanında voleybol oynamaya başladı.

    Takımının en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. Nisa Bölükbaşı 2018'de mimarlık okumaya başladı. Okulu için voleybolu bırakmak zorunda kalan Nisa Bölükbaşı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. Survivor Nisa 1.70 cm boyunda ve 60 kilodur.

    SURİVOR NİSA SEVGİLİSİ VAR MI, KİM?

     

    Nisa Bölükbaşı, Survivor eski şampiyonu ve Survivor 2022 yarışmacılarından Ogeday Girişken ile ilişki yaşamaktadır. 

    SURVİVOR NİSA HAKKINDA BİLİNMEYENLER İÇİN TIKLAYINIZ

    SURVİVOR ADEM HAKKINDA BİLİNMEYENLER İÇİN TIKLAYINIZ

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