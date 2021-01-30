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Survivor Sergen kimdir? BİYOGRAFİ: Sergen Bayer kaç yaşında, nereli?

Survivor Sergen Bayer kimdir? Survivor 2021'in başlamasıyla birlikte tüm yarışmacılar merak edilip araştırılıyor. Bu yarışmacılardan biri de Sergen Bayer... Peki, Survivor Sergen Bayer kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar...

Survivor Sergen kimdir? BİYOGRAFİ: Sergen Bayer kaç yaşında, nereli?

Survivor'da yarış hız kesmeden devam ederken Survivor'a 4 yeni yarışmacı daha katıldı. Yedeklerde yer alan Survivor Sergen, Ünlüler takımına dahil oldu. Dün yayınlanan bölümde Survivor Sergen yarışmadaki performansı ile dikkat çekti. Peki Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR SERGEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor Sergen, yarışmaya yedeklerden girdi.Survivor Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 tarihinde Balıkesir⁬'de doğdu. Aslen Ayvalıklı olan Survivor Sergen, İstinye Anadolu Lisesi mezunu.

Tam bir spor düşkün olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bildiğini ifade eden Sergen Bayar, Survivor'da en çok yemek yemeyi özleyeceğini söyledi.

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