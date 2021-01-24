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Survivor Yunus Emre nereli? Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında?

Survivor Yunus Emre nereli? Sorusu merak ediliyor. Merhum güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu olan Yunus Emre Karabacak Survivor 2021 yarışmasında Gönüllüler takımında mücadele ediyor. 20 yıldır güreş sporuyla ilgilenen Survivor Yunus Emre izleyicilerin dikkatini çeken bir yarışmacı oldu. Peki, Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir? Survivor Yunus Emre nereli ve kaç yaşında? İşte biyografisi...

Survivor Yunus Emre nereli? Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında?

TV8'in bu yıl da büyük bir merakla takip edilen yarışması Survivor 2021'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarındaki 22 ismin büyük bir mücadele vereceği yarışmada Yunus Emre, Gönüllüler için mücadele ediyor. Yunus Emre Karabacak 20 yıldır güreş sporuyla ilgilenmektedir. Peki, Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir? Survivor Yunus Emre nereli ve kaç yaşında? İşte biyografisi...

YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak, 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum’da doğdu. Bursa’da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye’de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak’ın ayrıca Kırkpınar’da 3 kere dereceye girdi.

Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.

2015’de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor. 19 Kasım 2020 tarihinde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden merhum güreşçi Reşit Karabacak'ın oğludur.

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