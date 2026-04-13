Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.073,79 %2,81
        DOLAR 44,7073 %0,17
        EURO 52,3569 %0,35
        GRAM ALTIN 6.780,89 %-0,47
        FAİZ 40,01 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 106,92 %-1,84
        BITCOIN 70.904,00 %-0,64
        GBP/TRY 59,9627 %-0,29
        EUR/USD 1,1686 %-0,32
        BRENT 102,18 %7,34
        ÇEYREK ALTIN 11.086,76 %-0,47
        Suudi Arabistan'da kritik hat yeniden devrede: Bazı sahalarda çalışmalar sürüyor - Enerji Haberleri

        Suudi Arabistan'da petrol hattı yeniden tam kapasitede

        Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, İsrail misillemeleri nedeniyle günlük 700 bin varil akış kaybı yaşanan Doğu-Batı petrol boru hattında tam kapasitenin yeniden sağlandığını, bazı üretim sahalarında ise çalışmaların sürdüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 08:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suudi Arabistan'da kritik hat yeniden devrede

        Enerji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle günlük yaklaşık 700 bin varil petrol akış kaybı yaşanan Doğu-Batı petrol boru hattında tam kapasitenin yeniden sağlandığı, bazı üretim sahalarında ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, 9 Nisan’da kamuoyuna yansıyan saldırılar sonucu Doğu-Batı hattındaki pompa istasyonlarından birinin hasar gördüğü ve günlük yaklaşık 700 bin varillik akış kaybı yaşandığı hatırlatıldı.

        7 MİLYON VARİLLİK TAM POMPALAMA KAPASİTESİNE YENİDEN ULAŞILDI

        Bakanlık, yürütülen teknik ve operasyonel çalışmalar sonucunda hattın günlük yaklaşık 7 milyon varillik tam pompalama kapasitesine kısa sürede yeniden ulaştığını aktardı.

        REKLAM

        Munife sahasında saldırılar nedeniyle yaşanan günlük yaklaşık 300 bin varillik üretim kaybının da telafi edildiği, Hurays sahasında ise tam üretim kapasitesine dönüş için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

        Enerji altyapısında sağlanan hızlı toparlanmanın ülkenin yüksek operasyonel esnekliğini ve kriz yönetim kapasitesini ortaya koyduğu, bunun da küresel enerji arzının güvenilirliğini desteklediği kaydedildi.

        İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile hassas noktalara füze ve İHA'larla saldırılar düzenlemişti.

