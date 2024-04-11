Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Suudi Arabistan Süper Kupas'ını Jorge Jesus'lu Al Hilal kazandı - Futbol Haberleri

        Suudi Arabistan Süper Kupas'ını Jorge Jesus'lu Al Hilal kazandı

        Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Al Ittihad'ı 4-1 mağlup ederek Suudi Arabistan Süper Kupası'nı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 23:09 Güncelleme: 11.04.2024 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jesus'un Al Hilal'i Süper Kupa'yı kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Al Hilal, Suudi Arabistan Süper Kupası finalinde Al Ittihad'ı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

        Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, Süper Kupa finalinde Al Ittihad ile karşılaştı.

        Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki mücadeleyi 4-1 kazanan Al Hilal, organizasyonda 4. kez kupayı müzesine götürdü.

        Tüm kulvarlarda üst üste 34. galibiyetini alan Suudi Arabistan temsilcisi, bu alandaki dünya rekorunu da geliştirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        Kabustan umuda!
        Kabustan umuda!
        Eminönü'nde insan seli
        Eminönü'nde insan seli
        Umutla; Kadıköy'de görüşürüz
        Umutla; Kadıköy'de görüşürüz
        İsveç'te başörtülü kadına tazminat ödenecek
        İsveç'te başörtülü kadına tazminat ödenecek
        Gaziantep'te sağanak: cadde ve sokaklar suyla doldu
        Gaziantep'te sağanak: cadde ve sokaklar suyla doldu
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Gabar'da rekor günü
        Gabar'da rekor günü
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!