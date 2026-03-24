"Suyu sadece tüketen değil, döngüye geri kazandıran bir yaklaşım benimsiyoruz"

Dünya Su Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Arçelik, “Her Damla Değerli: Fabrikadan Eve” yaklaşımıyla suyu üretimden tüketici kullanımına uzanan tüm değer zincirinde ele alan stratejisini paylaştı. Su kaynaklarının giderek daha kritik hale geldiği günümüzde Arçelik, son beş yılda geri kazanım ve yağmur suyu yeniden kullanım uygulamaları sayesinde yaklaşık 1 milyon metreküp su tasarrufu sağladığını bildirdi. Bunun 721 bin metreküpten fazlası geri kazanımdan, 259 bin metreküpü ise yağmur suyunun yeniden kullanımından elde edildi.

REKLAM

Firmadan yapılan açıklamaya göre Arçelik’in su yönetimindeki yaklaşımı yalnızca kaynak tüketimini azaltmakla sınırlı kalmıyor; suyun yeniden kazanımı ve döngüye dahil edilmesi de bu stratejinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu doğrultuda şirket, üretim süreçlerinde daha az su kullanmayı ve kullanılan suyu mümkün olan en yüksek oranda geri kazanmayı hedefleyen uzun vadeli bir yol haritası izliyor. 2024 baz yılına kıyasla ürün başına su kullanımını 2030’a kadar yüzde 10, 2040’a kadar ise yüzde 25 oranında azaltmayı hedefleyen Arçelik, aynı zamanda üretimde kullanılan suyun geri kazanım oranını 2030’da yüzde 25’e, 2040’ta ise yüzde 35’e çıkarmayı planlıyor.

BOLU'DA 1 YILDA 65 BİN METREKÜP SU GERİ KAZANILDI

Arçelik’in su yönetimi alanındaki en somut adımlarından biri, Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi’nde hayata geçirilen atık su arıtma ve geri kazanım tesisi oldu. 2025 yılında devreye alınan bu tesis sayesinde yalnızca bir yıl içinde 65 bin metreküpten fazla su geri kazanıldı. Proje, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ulusal ölçekte örnek uygulama olarak gösterilerek Türkiye’de suyun yeniden kullanımı konusunda referans bir model haline geldi. Bu yatırım, Arçelik’in suyu yalnızca tüketilen bir kaynak olarak değil, yeniden kazanılan ve sürdürülebilir şekilde yönetilen stratejik bir değer olarak konumlandırdığını ortaya koyuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Arçelik Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Özkadı, şunları söyledi: “Her damla, sadece korunması gereken bir kaynak değil; doğru yönetildiğinde yeniden kazanılabilen bir değerdir. Biz Arçelik’te suyu sadece tüketen değil, döngüye geri kazandıran bir yaklaşım benimsiyoruz. Son beş yılda sağladığımız yaklaşık 1 milyon metreküplük tasarruf ve Bolu’da hayata geçirdiğimiz geri kazanım yatırımı, bu dönüşümün somut bir göstergesi. Aynı zamanda geliştirdiğimiz teknolojilerle milyonlarca hanede görünmeyen ama çok güçlü bir etki yaratıyoruz. Amacımız, fabrikadan eve uzanan bu bütüncül yaklaşımla suyun geleceğini koruyan kalıcı bir dönüşümün parçası olmak.”

Arçelik SaveWater, WaterMode, SenseWash ve SensorAdapt gibi teknolojilerle tüketicilerin su tüketimini azaltmasına katkı sağlarken, HomeWhiz ekosistemindeki Water Manager özelliği ile kullanıcıların su ve enerji tüketimlerini anlık olarak takip etmelerine olanak tanıyor. Bu çözümler, daha verimli bir kaynak kullanımı sağlamasına imkan verirken, akıllı sensörler ve bağlantılı teknolojiler sayesinde evlerde daha sürdürülebilir bir yaşamın kapısını aralıyor.