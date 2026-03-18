Suyunuzu nasıl içiyorsunuz? Buzlu su içmek sindirimden beyin donmasına kadar pek çok sağlık sorunu yaratabilir!
Soğuk su içmek gerçekten sindirimi bozuyor mu, yoksa bu sadece bir şehir efsanesi mi? Uzmanlara göre buzlu içeceklerin sanıldığı kadar masum olmadığı durumlar var ama korkulacak bir tablo da yok. İşte detaylar!
Yazın elimizden düşmeyen buzlu sular sağlığımızı tehdit ediyor olabilir mi? Diyetisyenler ve doktorlar, soğuk içeceklerle ilgili doğru bilinen yanlışları tek tek açıkladı. İşte merak edilenler ve uzman görüşleri…
SOĞUK SU GERÇEKTEN ZARARLI MI?
Yaz aylarında buz gibi bir bardak su, çoğu kişi için vazgeçilmez. Ancak yıllardır kulaktan kulağa dolaşan bir iddia var: “Soğuk su sindirimi bozar.” Uzmanlara göre bu söylenti büyük ölçüde abartıdan ibaret.
New York Medical College’da görev yapan diyetisyen Diane Lindsay-Adler, soğuk içeceklerin hak etmedikleri bir kötü şöhrete sahip olduğunu belirtiyor. Ona göre sağlıklı bireylerde suyun sıcaklığı sindirim ya da besin emilimi üzerinde belirgin bir fark yaratmıyor.
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?
Her ne kadar genel kanı masum görünse de bazı kişiler için durum farklı olabilir. Reflü problemi yaşayanlarda çok soğuk içecekler semptomları tetikleyebiliyor. Ancak burada asıl belirleyici unsur çoğu zaman içeceğin kendisi. Gazlı içecekler, narenciye suları, kahve ve alkol reflüyü artırabiliyor.
Soğuk algınlığı veya burun tıkanıklığı yaşayan kişilerde ise soğuk içecekler mukus akışını yavaşlatabiliyor. Soğuk tetikleyicili migren ya da astımı olan bireylerde de benzer şekilde belirtiler artabiliyor.
Ayrıca akalazya hastalarında buzlu içecekler yutma güçlüğünü artırabiliyor. Diş hassasiyeti yaşayanlar ve “beyin donması” yaşayan kişiler için de oda sıcaklığındaki içecekler daha konforlu olabilir.
SİNDİRİMİ BOZAR MI?
Uzmanlar bu noktada net: Suyun sıcaklığı sindirim sistemini bozmaz. Vücut, tüketilen sıvıları kısa sürede kendi ısısına yaklaştırır ve emilim genellikle birkaç dakika içinde gerçekleşir. Yani soğuk suyun besin emilimini engellediğine dair güçlü bir kanıt bulunmuyor.
SPOR YAPANLAR İÇİN AVANTAJLI OLABİLİR
Özellikle sıcak havada egzersiz yapanlar için soğuk içecekler faydalı olabilir. Vücut ısısını daha hızlı düşürmeye yardımcı olan soğuk su, ısı bitkinliği riskini azaltmada destekleyici rol oynayabiliyor.
Uzmanların ortak görüşü ise şu: Metabolik açıdan üstün olan sıcaklık değil, yeterli sıvı tüketimi. Eğer soğuk su sizi daha fazla su içmeye teşvik ediyorsa, gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.
Kaynak: Popular Science