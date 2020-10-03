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Suzuki, model gamının en üst kesiminde yer alan modellerden SX4 S-Cross’u Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Japon üreticinin crossover sınıfındaki SX4 S-Cross modeli, 8 farklı gövde renk seçeneği ve GL Elegance adı verilen tek donanım seviyesi ile Ekim ayı içerisinde 289 bin 900 TL’lik fiyatıyla satışa sunulacak.

4 bin 300 mm uzunluk, bin 785 mm genişlik ve bin 580 mm yüksekliğe sahip olan SX4 S-Cross'un dingil mesafesi ise 2 bin 600 mm olarak açıklanıyor.

SX4 S-Cross'un kaputunun altında ise 1.4 litre hacminde 140 beygir güç üreten motor yer alıyor. Bu motor 6 ileri tam otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Motorun tork değeri ise 220 Nm olarak açıklanıyor.

0-100 km hızlanmasını 9.5 saniyede tamamlayan SX4 S-Cross'un, ortalama 5.8 litrelik yakıt tüketim değeri sunduğu belirtiliyor.

Verilen bilgiye göre, SX4 S-Cross Türkiye'de GL Elegance adı verilen tek bir donanım paketi ile satışa sunulacak. Bu donanım paketinde ayarlanabilir deri direksiyon simidi, direksiyondan vites kulakçıkları, anahtarsız çalıştırma, hız sabitleyici, geri görüş kamerası ve vites değiştirme uyarısı gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

8 inç büyüklüğündeki dokunmatik multimedya ekranının ise radyo, geri görüş kamerası ve navigasyon işlevlerini bünyesinde barındırırken, Bluetooth veya USB bağlantısıyla akıllı telefon uygulamalarının kullanılmasına da olanak tanıdığı kaydedildi.